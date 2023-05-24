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Студенческий педагогический форум стартовал в РГПУ им. Герцена

Студенческий педагогический форум стартовал в РГПУ им. Герцена - РИА Новости, 24.05.2023

Студенческий педагогический форум стартовал в РГПУ им. Герцена

Дискуссии, мастер-классы и пленарные сессии пройдут в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена в рамках всероссийского... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:28

2023-05-24T11:28

2023-05-24T11:49

год педагога и наставника

общество

ргпу им. а.и. герцена

социальный навигатор

сн_образование

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дискуссии, мастер-классы и пленарные сессии пройдут в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена в рамках всероссийского студенческого педагогического форума: студент – педагог – наставник "Учитель – профессия дальнего действия" с 23 по 27 мая. Событие приурочено к Году педагога и наставника и 200-летнему юбилею К. Д. Ушинского.В форуме примут участие 65 студентов из разных городов и регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пскова, Архангельска, Нижнего Новгорода, Тулы, Ульяновска, Екатеринбурга, Благовещенска, Марий-Эл, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Донецка."В Год педагога и наставника чрезвычайно важно проводить такие мероприятия. Они позволяют не только сдружить студентов, познакомить их друг с другом, показать, насколько много ребят, интересующихся педагогической профессией, но и создать ситуацию, когда они начинают осознавать значимость этой профессии, — убеждена проректор по научной работе и инновационной деятельности Герценовского университета Светлана Писарева. — В рамках форума у нас предстоят встречи с педагогами школ. Мы отправим наших участников в очень хорошие школы Петербурга для того, чтобы они могли познакомиться с историей и современностью школ нашего города, провести встречи с учителями и со школьниками в рамках проекта “Разговоры о важном”. Мы надеемся, что те события, которые мы приготовили для наших участников, станут для них очень хорошей ценностной основой будущей их профессиональной педагогической деятельности".В первый день состоится заезд и знакомство команд-конкурсантов. Каждый день форума будет посвящен своей теме. "Дискуссионный день" 24 мая включит в себя торжественное открытие форума в историческом Голубом зале Герценовского университета. Свою работу развернет дискуссионная площадка на тему "Роль наставника-педагога в моей жизни". Вечером ребят ждет спектакль "Перезвоны", подготовленный студентами института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена.В "Научный день" войдет пленарная сессия "Студент как субъект современного педагогического образования: новые грани", научный семинар "Диалог поколений", мастер-классы методистов "Педагогическая мозаика".В "Школьный день" команды отправятся в ведущие образовательные учреждения Адмиралтейского и Центрального района Санкт-Петербурга для того, чтобы встретиться с лучшими учителями города и увидеть их работу на практике.В рамках форума также проводятся конкурсы в различных сферах науки и творчества, а именно Всероссийский конкурс творческих работ студентов "Учитель щедро учит нас …", Конкурс социально-педагогических проектов студентов вузов России "Студент — наставник школьника", направленные на поиск решения актуальных проблем в сфере образования.Участники снова встретятся на закрытии форума, где состоится подведение итогов конкурсной программы.В финальный день гости форума окунутся в праздничную атмосферу Дня города, когда Санкт-Петербург ярко отметит свое 320-летие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ргпу им. а.и. герцена, социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента