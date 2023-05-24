https://ria.ru/20230524/ferma-1873870760.html

Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине

Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине - РИА Новости, 24.05.2023

Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине

Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине, где организовал целую "ферму", сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:38

2023-05-24T14:38

2023-05-24T14:38

санкт-петербург

происшествия

пушкин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49916/68/499166862_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_81c74a14565808de514238493fba2d32.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине, где организовал целую "ферму", сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Как следует из опубликованного видео, в жилом помещении была организована плантация по выращиванию растений с искусственно созданной системой вентиляцией и парниками. "Деятельность пресечена сотрудниками полиции, изъято 150 кустов конопли, части этих растений массой свыше 220 граммов, а также наркотическое средство – более 200 грамм марихуаны", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. По версии следствия, мужчина решил выращивать коноплю и изготавливать из нее наркотические средства. Для этих целей он на длительный срок арендовал квартиру в одном из домов по улице Широкой в Пушкине, приобрел необходимые материалы (семена, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения и т.д.), которыми оборудовал съемное жилье под "ферму". Уточняется, что обвинительное заключение в отношении 48-летнего местного жителя утверждено по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873786314.html

https://ria.ru/20230524/izyatie-1873761641.html

санкт-петербург

пушкин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, пушкин, россия