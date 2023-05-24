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Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине
Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине - РИА Новости, 24.05.2023
Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине
Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине, где организовал целую "ферму", сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:38
2023-05-24T14:38
2023-05-24T14:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине, где организовал целую "ферму", сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Как следует из опубликованного видео, в жилом помещении была организована плантация по выращиванию растений с искусственно созданной системой вентиляцией и парниками. "Деятельность пресечена сотрудниками полиции, изъято 150 кустов конопли, части этих растений массой свыше 220 граммов, а также наркотическое средство – более 200 грамм марихуаны", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. По версии следствия, мужчина решил выращивать коноплю и изготавливать из нее наркотические средства. Для этих целей он на длительный срок арендовал квартиру в одном из домов по улице Широкой в Пушкине, приобрел необходимые материалы (семена, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения и т.д.), которыми оборудовал съемное жилье под "ферму". Уточняется, что обвинительное заключение в отношении 48-летнего местного жителя утверждено по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.
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Санкт-Петербург, Происшествия, Пушкин, Россия
Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине
Прокуратура Санкт-Петербурга раскрыла жителя города, который выращивал 150 кустов конопли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости.
Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине, где организовал целую "ферму", сообщает пресс-служба
прокуратуры Санкт-Петербурга.
Как следует из опубликованного видео, в жилом помещении была организована плантация по выращиванию растений с искусственно созданной системой вентиляцией и парниками.
"Деятельность пресечена сотрудниками полиции, изъято 150 кустов конопли, части этих растений массой свыше 220 граммов, а также наркотическое средство – более 200 грамм марихуаны", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
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По версии следствия, мужчина решил выращивать коноплю и изготавливать из нее наркотические средства. Для этих целей он на длительный срок арендовал квартиру в одном из домов по улице Широкой в Пушкине, приобрел необходимые материалы (семена, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения и т.д.), которыми оборудовал съемное жилье под "ферму".
Уточняется, что обвинительное заключение в отношении 48-летнего местного жителя утверждено по части 1 статьи 231 УК РФ
(незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.
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