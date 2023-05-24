https://ria.ru/20230524/eaes-1873940490.html

Казахстан привержен интеграции в рамках ЕАЭС, заявил Токаев

Казахстан привержен интеграции в рамках ЕАЭС, заявил Токаев - РИА Новости, 24.05.2023

Казахстан привержен интеграции в рамках ЕАЭС, заявил Токаев

Казахстан привержен интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), основные принципы функционирования которого закреплены в договоре о его... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:50

2023-05-24T18:50

2023-05-24T18:51

казахстан

москва

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

экономика

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АСТАНА, 24 мая - РИА Новости. Казахстан привержен интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), основные принципы функционирования которого закреплены в договоре о его создании, вступивший в силу с 2015 года, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.Казахстанский лидер в среду в Москве принимает участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире"."Еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан абсолютно привержен интеграции именно на основе договора от 2015 года. То есть реализация четырех свобод и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов", - сказал Токаев, выступая на заседании.По его словам, это базовые принципы совместной работы государств-членов организации, и Казахстан будет продвигать именно эти принципы."Думаю, не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Предстоит создать полноценную "бесшовную" среду взаимодействия на рынке союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках союза", - отметил президент Казахстана.Не сделав это, считает он, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее.Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников. Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места. Для Казахстана интеграция в рамках ЕАЭС носит прежде всего экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года, подчеркнул глава государства.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20230522/gaz-1873299538.html

https://ria.ru/20230524/sammit-1873916722.html

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казахстан, москва, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, экономика