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СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом - РИА Новости, 24.05.2023
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15:30 24.05.2023 (обновлено: 16:48 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/dtp-1873882483.html
СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом
СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом - РИА Новости, 24.05.2023
СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом
Одиннадцатилетний велосипедист в Ломоносовском районе Ленинградской области попал под колеса автомобиля и сейчас находится в реанимации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:30
2023-05-24T16:48
происшествия
авто
ломоносовский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Одиннадцатилетний велосипедист в Ломоносовском районе Ленинградской области попал под колеса автомобиля и сейчас находится в реанимации, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Как уточняют СМИ, в том числе "47news" и "78.ru", ДТП могло произойти из-за баловства: один школьник толкнул ровесника в плечо и тот, потеряв равновесие, выехал на встречную полосу, где попал под машину. Врачи диагностировали у ребенка переломом основания черепа, а также закрытые переломы бедра, голени и таза.По данным следствия, 23 мая мальчик 2011 года рождения ехал на велосипеде по автодороге "Гостилицы-Гора Колокольня" Ломоносовского района в группе велосипедистов и "в какой-то момент оказался на полосе встречного движения, где был сбит автомобилем".С полученными травмами его отвезли в реанимацию больницы. "В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК.
https://ria.ru/20230524/avariya-1873881484.html
ломоносовский район
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происшествия, авто, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Авто, Ломоносовский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом

В Ленинградской области СК разбирается в ДТП, где ребенок-велосипедист попал под машину

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Одиннадцатилетний велосипедист в Ломоносовском районе Ленинградской области попал под колеса автомобиля и сейчас находится в реанимации, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Как уточняют СМИ, в том числе "47news" и "78.ru", ДТП могло произойти из-за баловства: один школьник толкнул ровесника в плечо и тот, потеряв равновесие, выехал на встречную полосу, где попал под машину. Врачи диагностировали у ребенка переломом основания черепа, а также закрытые переломы бедра, голени и таза.
По данным следствия, 23 мая мальчик 2011 года рождения ехал на велосипеде по автодороге "Гостилицы-Гора Колокольня" Ломоносовского района в группе велосипедистов и "в какой-то момент оказался на полосе встречного движения, где был сбит автомобилем".
С полученными травмами его отвезли в реанимацию больницы. "В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК.
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ПроисшествияАвтоЛомоносовский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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