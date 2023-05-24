https://ria.ru/20230524/dtp-1873882483.html
СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом
СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом - РИА Новости, 24.05.2023
СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом
Одиннадцатилетний велосипедист в Ломоносовском районе Ленинградской области попал под колеса автомобиля и сейчас находится в реанимации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:30
2023-05-24T15:30
2023-05-24T16:48
происшествия
авто
ломоносовский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Одиннадцатилетний велосипедист в Ломоносовском районе Ленинградской области попал под колеса автомобиля и сейчас находится в реанимации, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Как уточняют СМИ, в том числе "47news" и "78.ru", ДТП могло произойти из-за баловства: один школьник толкнул ровесника в плечо и тот, потеряв равновесие, выехал на встречную полосу, где попал под машину. Врачи диагностировали у ребенка переломом основания черепа, а также закрытые переломы бедра, голени и таза.По данным следствия, 23 мая мальчик 2011 года рождения ехал на велосипеде по автодороге "Гостилицы-Гора Колокольня" Ломоносовского района в группе велосипедистов и "в какой-то момент оказался на полосе встречного движения, где был сбит автомобилем".С полученными травмами его отвезли в реанимацию больницы. "В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК.
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происшествия, авто, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Авто, Ломоносовский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом
В Ленинградской области СК разбирается в ДТП, где ребенок-велосипедист попал под машину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости.
Одиннадцатилетний велосипедист в Ломоносовском районе Ленинградской области попал под колеса автомобиля и сейчас находится в реанимации, сообщает пресс-служба
СУСК по региону.
Как уточняют СМИ, в том числе "47news" и "78.ru", ДТП могло произойти из-за баловства: один школьник толкнул ровесника в плечо и тот, потеряв равновесие, выехал на встречную полосу, где попал под машину. Врачи диагностировали у ребенка переломом основания черепа, а также закрытые переломы бедра, голени и таза.
По данным следствия, 23 мая мальчик 2011 года рождения ехал на велосипеде по автодороге "Гостилицы-Гора Колокольня" Ломоносовского района в группе велосипедистов и "в какой-то момент оказался на полосе встречного движения, где был сбит автомобилем".
С полученными травмами его отвезли в реанимацию больницы. "В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК.
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