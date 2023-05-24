https://ria.ru/20230524/dtp-1873882483.html

СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом

СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом - РИА Новости, 24.05.2023

СК по Ленинградской области проверит ДТП с ребенком-велосипедистом

Одиннадцатилетний велосипедист в Ломоносовском районе Ленинградской области попал под колеса автомобиля и сейчас находится в реанимации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:30

2023-05-24T15:30

2023-05-24T16:48

происшествия

авто

ломоносовский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Одиннадцатилетний велосипедист в Ломоносовском районе Ленинградской области попал под колеса автомобиля и сейчас находится в реанимации, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Как уточняют СМИ, в том числе "47news" и "78.ru", ДТП могло произойти из-за баловства: один школьник толкнул ровесника в плечо и тот, потеряв равновесие, выехал на встречную полосу, где попал под машину. Врачи диагностировали у ребенка переломом основания черепа, а также закрытые переломы бедра, голени и таза.По данным следствия, 23 мая мальчик 2011 года рождения ехал на велосипеде по автодороге "Гостилицы-Гора Колокольня" Ломоносовского района в группе велосипедистов и "в какой-то момент оказался на полосе встречного движения, где был сбит автомобилем".С полученными травмами его отвезли в реанимацию больницы. "В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы СУСК.

https://ria.ru/20230524/avariya-1873881484.html

ломоносовский район

ленинградская область

россия

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происшествия, авто, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия