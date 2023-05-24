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Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 24.05.2023
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13:30 24.05.2023 (обновлено: 14:40 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/dovse-1873851463.html
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 24.05.2023
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:30
2023-05-24T14:40
совет федерации рф
безопасность
россия
евросоюз
приостановка участия россии в довсе
валентина матвиенко
нато
обсе
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)."Мы делали все: мы шли навстречу, мы шли на уступки, мы позволяли ездить по нашим объектам с проверками. И сейчас, когда Россия уже вынуждена денонсировать это соглашение, поражает то, с каким цинизмом они обвиняют Россию и делают виноватой в крушении архитектуры безопасности на континенте", — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она также обратила внимание, что страны Балтии не попадали под действие ДОВСЕ, что "развязывало руки" НАТО.Матвиенко подчеркнула, что выход из договора не несет последствий для России, и попросила сенаторов поддержать решение о его денонсации.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был предложен обновленный вариант. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230516/dovse-1872131852.html
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совет федерации рф, безопасность, россия, евросоюз, приостановка участия россии в довсе, валентина матвиенко, нато, обсе
Совет Федерации РФ, Безопасность, Россия, Евросоюз, Приостановка участия России в ДОВСЕ, Валентина Матвиенко, НАТО, ОБСЕ
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
«
"Мы делали все: мы шли навстречу, мы шли на уступки, мы позволяли ездить по нашим объектам с проверками. И сейчас, когда Россия уже вынуждена денонсировать это соглашение, поражает то, с каким цинизмом они обвиняют Россию и делают виноватой в крушении архитектуры безопасности на континенте", — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она также обратила внимание, что страны Балтии не попадали под действие ДОВСЕ, что "развязывало руки" НАТО.
Матвиенко подчеркнула, что выход из договора не несет последствий для России, и попросила сенаторов поддержать решение о его денонсации.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был предложен обновленный вариант. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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Совет Федерации РФБезопасностьРоссияЕвросоюзПриостановка участия России в ДОВСЕВалентина МатвиенкоНАТООБСЕ
 
 
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