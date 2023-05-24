https://ria.ru/20230524/dovse-1873851463.html
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 24.05.2023
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:30
2023-05-24T13:30
2023-05-24T14:40
совет федерации рф
безопасность
россия
евросоюз
приостановка участия россии в довсе
валентина матвиенко
нато
обсе
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)."Мы делали все: мы шли навстречу, мы шли на уступки, мы позволяли ездить по нашим объектам с проверками. И сейчас, когда Россия уже вынуждена денонсировать это соглашение, поражает то, с каким цинизмом они обвиняют Россию и делают виноватой в крушении архитектуры безопасности на континенте", — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Она также обратила внимание, что страны Балтии не попадали под действие ДОВСЕ, что "развязывало руки" НАТО.Матвиенко подчеркнула, что выход из договора не несет последствий для России, и попросила сенаторов поддержать решение о его денонсации.ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был предложен обновленный вариант. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
https://ria.ru/20230516/dovse-1872131852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, безопасность, россия, евросоюз, приостановка участия россии в довсе, валентина матвиенко, нато, обсе
Совет Федерации РФ, Безопасность, Россия, Евросоюз, Приостановка участия России в ДОВСЕ, Валентина Матвиенко, НАТО, ОБСЕ
Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ
Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе