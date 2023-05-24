https://ria.ru/20230524/china-1873827141.html

Мишустин назвал главную задачу визита в Китай

Мишустин назвал главную задачу визита в Китай - РИА Новости, 24.05.2023

Мишустин назвал главную задачу визита в Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей своего визита в Китай организацию эффективной работы по линии правительств стран для выполнения... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:03

2023-05-24T12:03

2023-05-24T12:03

китай

россия

михаил мишустин

си цзиньпин

пекин

политика

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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной задачей своего визита в Китай организацию эффективной работы по линии правительств стран для выполнения всех договорённостей. Речь идет о договоренностях, которые были достигнуты на переговорах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в марте этого года. "Принятые по итогам переговоров в Кремле судьбоносные решения вызвали широкий резонанс в мире. Они символизирует единство подходов России и Китая по всем ключевым вопросам глобальной повестки. Подтверждаю нашу совместную решимость укреплять многополярное устройство современного мира, основанного на уважении суверенитета, верховенстве международного права и невмешательстве во внутренние дела государств", - сказал Мишустин на встрече с Си Цзиньпином."Главная задача моего первого официального визита в Китай по вашему личному приглашению - установить конструктивное взаимодействие с моим коллегой, премьером Госсовета КНР господином Ли Цяном. И организовать эффективную совместную работу по линии правительств в целях оперативного исполнения договорённостей, достигнутых на уровне глав государств", - указал он. Мишустин отметил, что межправительственные переговоры в среду в Пекине и бизнес-форум в Шанхае прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

https://ria.ru/20230524/mishustin-1873764807.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, пекин, политика