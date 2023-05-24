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Патрушев назвал основную задачу БРИКС - РИА Новости, 24.05.2023
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15:30 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/briks-1873882783.html
Патрушев назвал основную задачу БРИКС
Патрушев назвал основную задачу БРИКС - РИА Новости, 24.05.2023
Патрушев назвал основную задачу БРИКС
БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:30
2023-05-24T15:30
в мире
россия
юар
йоханнесбург
николай патрушев
брикс
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Встреча глав делегаций государств-членов БРИКС прошла в среду на полях международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ. "Подчеркнута весомая роль БРИКС в поиске эффективных решений общемировых проблем. Намечены перспективы взаимодействия "пятерки" в сфере энергетической безопасности, антитеррористической деятельности, координации подходов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. Патрушев заявил, что "важно задействовать потенциал объединения для снижения международной конфронтации, поиска разумного баланса интересов и решения актуальных проблем". "БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления", - отметил он. По его словам, Россия приветствует успешный старт работы южноафриканского председательства в БРИКС. "Поддерживаем дальнейшее продвижение стратегического партнерства "пятерки" по всем ключевым направлениям. Готовы оказать нашим партнерам в ЮАР всестороннюю поддержку. Рассчитываем, что предстоящая в июле встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит упрочнению всеобъемлющего пятистороннего партнерства", - добавил Патрушев. Конкретные предложения российской стороны по срокам проведения встречи были переданы партнерам по дипломатическим каналам. "Уверены в успехе Пятнадцатого саммита БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа текущего года", - подытожил Патрушев.
https://ria.ru/20230524/briks-1873822375.html
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в мире, россия, юар, йоханнесбург, николай патрушев, брикс
В мире, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Николай Патрушев, БРИКС
Патрушев назвал основную задачу БРИКС

Патрушев заявил, что БРИКС призван стать стержнем более справедливого миропорядка

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Встреча глав делегаций государств-членов БРИКС прошла в среду на полях международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ.
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"Подчеркнута весомая роль БРИКС в поиске эффективных решений общемировых проблем. Намечены перспективы взаимодействия "пятерки" в сфере энергетической безопасности, антитеррористической деятельности, координации подходов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
Патрушев заявил, что "важно задействовать потенциал объединения для снижения международной конфронтации, поиска разумного баланса интересов и решения актуальных проблем".
"БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления", - отметил он.
По его словам, Россия приветствует успешный старт работы южноафриканского председательства в БРИКС.
"Поддерживаем дальнейшее продвижение стратегического партнерства "пятерки" по всем ключевым направлениям. Готовы оказать нашим партнерам в ЮАР всестороннюю поддержку. Рассчитываем, что предстоящая в июле встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит упрочнению всеобъемлющего пятистороннего партнерства", - добавил Патрушев.
Конкретные предложения российской стороны по срокам проведения встречи были переданы партнерам по дипломатическим каналам. "Уверены в успехе Пятнадцатого саммита БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа текущего года", - подытожил Патрушев.
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В миреРоссияЮАРЙоханнесбургНиколай ПатрушевБРИКС
 
 
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