https://ria.ru/20230524/briks-1873882783.html
Патрушев назвал основную задачу БРИКС
Патрушев назвал основную задачу БРИКС - РИА Новости, 24.05.2023
Патрушев назвал основную задачу БРИКС
БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:30
2023-05-24T15:30
2023-05-24T15:30
в мире
россия
юар
йоханнесбург
николай патрушев
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:432:2048:1584_1920x0_80_0_0_5fdee54cf75bb943f239a5c51f34450d.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Встреча глав делегаций государств-членов БРИКС прошла в среду на полях международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ. "Подчеркнута весомая роль БРИКС в поиске эффективных решений общемировых проблем. Намечены перспективы взаимодействия "пятерки" в сфере энергетической безопасности, антитеррористической деятельности, координации подходов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. Патрушев заявил, что "важно задействовать потенциал объединения для снижения международной конфронтации, поиска разумного баланса интересов и решения актуальных проблем". "БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления", - отметил он. По его словам, Россия приветствует успешный старт работы южноафриканского председательства в БРИКС. "Поддерживаем дальнейшее продвижение стратегического партнерства "пятерки" по всем ключевым направлениям. Готовы оказать нашим партнерам в ЮАР всестороннюю поддержку. Рассчитываем, что предстоящая в июле встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит упрочнению всеобъемлющего пятистороннего партнерства", - добавил Патрушев. Конкретные предложения российской стороны по срокам проведения встречи были переданы партнерам по дипломатическим каналам. "Уверены в успехе Пятнадцатого саммита БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа текущего года", - подытожил Патрушев.
https://ria.ru/20230524/briks-1873822375.html
https://ria.ru/20230512/putin-1871391054.html
россия
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:240:2048:1776_1920x0_80_0_0_0a511465815a25d68c701d70d7140c9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юар, йоханнесбург, николай патрушев, брикс
В мире, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Николай Патрушев, БРИКС
Патрушев назвал основную задачу БРИКС
Патрушев заявил, что БРИКС призван стать стержнем более справедливого миропорядка
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Встреча глав делегаций государств-членов БРИКС прошла в среду на полях международной встречи по безопасности под эгидой Совбеза РФ.
Лавров 1-2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Кейптауне
"Подчеркнута весомая роль БРИКС в поиске эффективных решений общемировых проблем. Намечены перспективы взаимодействия "пятерки" в сфере энергетической безопасности, антитеррористической деятельности, координации подходов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.
Патрушев заявил, что "важно задействовать потенциал объединения для снижения международной конфронтации, поиска разумного баланса интересов и решения актуальных проблем".
"БРИКС призван стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран на полноправное участие в структурах глобального управления", - отметил он.
По его словам, Россия приветствует успешный старт работы южноафриканского председательства в БРИКС.
"Поддерживаем дальнейшее продвижение стратегического партнерства "пятерки" по всем ключевым направлениям. Готовы оказать нашим партнерам в ЮАР
всестороннюю поддержку. Рассчитываем, что предстоящая в июле встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит упрочнению всеобъемлющего пятистороннего партнерства", - добавил Патрушев.
Конкретные предложения российской стороны по срокам проведения встречи были переданы партнерам по дипломатическим каналам. "Уверены в успехе Пятнадцатого саммита БРИКС в Йоханнесбурге
22-24 августа текущего года", - подытожил Патрушев.
Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к встрече БРИКС