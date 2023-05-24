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Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России - РИА Новости, 24.05.2023
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05:06 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/briks-1873761940.html
Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России
Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России - РИА Новости, 24.05.2023
Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России
Бразилия предлагает создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара, пишет AgoraVox. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T05:06
2023-05-24T05:06
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бразилия предлагает создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара, пишет AgoraVox."Использование доллара (внутри БРИКС. — Прим.ред.) становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая", — заявил обозреватель издания Александр Лемуан.Он также отметил, что вопрос о создании единой валюты "особенно актуален" из-за скорого расширения союза. Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ высказались о желании присоединиться к БРИКС.По словам автора, Бразилия и ЮАР предлагают ввести общую валюту из-за сильной зависимости от доллара. Так, например, Лула да Силва выражал опасения из-за действий Вашингтона по аккумулированию долларовой ликвидности за пределами США. Более того, санкции стран Запада мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Китаем и Россией.Ранее президент Бразилии Лула да Силва неоднократно призывал отказаться от использования доллара и создать единую валюту в рамках БРИКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230507/briks-1870311385.html
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цены на нефть, россия, бразилия, китай, брикс, в мире
Цены на нефть, Россия, Бразилия, Китай, БРИКС, В мире
Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России

AgoraVox: Бразилия предлагает отказаться от доллара из-за антироссийской политики США

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВстреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати"
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Встреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бразилия предлагает создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара, пишет AgoraVox.
«
"Использование доллара (внутри БРИКС. — Прим.ред.) становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая", — заявил обозреватель издания Александр Лемуан.
Он также отметил, что вопрос о создании единой валюты "особенно актуален" из-за скорого расширения союза. Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ высказались о желании присоединиться к БРИКС.
По словам автора, Бразилия и ЮАР предлагают ввести общую валюту из-за сильной зависимости от доллара. Так, например, Лула да Силва выражал опасения из-за действий Вашингтона по аккумулированию долларовой ликвидности за пределами США. Более того, санкции стран Запада мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Китаем и Россией.
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