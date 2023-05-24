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У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков
У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков - РИА Новости, 24.05.2023
У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков
В Кремле не знакомы с инициативой Совфеда об идее регулирования деятельности блогеров в части налогообложения, позиции по этому вопросу нет, заявил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:11
2023-05-24T13:11
2023-05-24T13:12
совет федерации рф
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле не знакомы с инициативой Совфеда об идее регулирования деятельности блогеров в части налогообложения, позиции по этому вопросу нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сенаторы ранее предложили Федеральной налоговой службе привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, речь идет о блогерах и интернет-тренерах."Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что проблема с блогерами действительно существует, и как там относятся к идее сенаторов.
https://ria.ru/20230429/nalogi-1868574315.html
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совет федерации рф, россия, дмитрий песков, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Дмитрий Песков, Общество
У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков
Песков: у Кремля нет позиции по инициативе Совфеда о регулировании деятельности блогеров