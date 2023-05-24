Рейтинг@Mail.ru
У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 24.05.2023 (обновлено: 13:12 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/blogery-1873847139.html
У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков
У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков - РИА Новости, 24.05.2023
У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков
В Кремле не знакомы с инициативой Совфеда об идее регулирования деятельности блогеров в части налогообложения, позиции по этому вопросу нет, заявил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:11
2023-05-24T13:12
совет федерации рф
россия
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851651967_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_50740b73e2ff6adc4d557817c66853f5.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле не знакомы с инициативой Совфеда об идее регулирования деятельности блогеров в части налогообложения, позиции по этому вопросу нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сенаторы ранее предложили Федеральной налоговой службе привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, речь идет о блогерах и интернет-тренерах."Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что проблема с блогерами действительно существует, и как там относятся к идее сенаторов.
https://ria.ru/20230429/nalogi-1868574315.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851651967_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a2393b43d41ee1a8ab4c56c5ecedd7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, россия, дмитрий песков, общество
Совет Федерации РФ, Россия, Дмитрий Песков, Общество
У Кремля нет позиции по регулированию деятельности блогеров, заявил Песков

Песков: у Кремля нет позиции по инициативе Совфеда о регулировании деятельности блогеров

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкБлогер фотографирует сирень
Блогер фотографирует сирень - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Блогер фотографирует сирень . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Кремле не знакомы с инициативой Совфеда об идее регулирования деятельности блогеров в части налогообложения, позиции по этому вопросу нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сенаторы ранее предложили Федеральной налоговой службе привлекать к ответственности физлиц, получающих доходы в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, речь идет о блогерах и интернет-тренерах.
«
"Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что проблема с блогерами действительно существует, и как там относятся к идее сенаторов.
Блогер Елена Блиновская перед заседанием Пресненского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Игра "Как не платить налоги в казну" окончена
29 апреля, 08:00
 
Совет Федерации РФРоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала