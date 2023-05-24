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Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае последующих украинских диверсий - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 24.05.2023 (обновлено: 15:33 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/belgorod-1873852140.html
Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае последующих украинских диверсий
Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае последующих украинских диверсий - РИА Новости, 24.05.2023
Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае последующих украинских диверсий
Российские военные будут предельно жестко отвечать на последующие украинские диверсии, подобные нападению на Белгородскую область, заявил министр обороны Сергей РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:34
2023-05-24T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
сергей шойгу
украина
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные будут предельно жестко отвечать на последующие украинские диверсии, подобные нападению на Белгородскую область, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии военного ведомства.&quot;Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко&quot;, — подчеркнул он.Глава ведомства уточнил, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. В регионе накануне отменили режим КТО.Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев возложил ответственность за эту атаку на Киев и его спонсоров за океаном — США, страны ЕС, Великобританию и других.
https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873733293.html
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Сергей Шойгу, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, Евросоюз
Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае последующих украинских диверсий

Шойгу пообещал жестко реагировать на диверсии ВСУ, подобные атаке на Белгородскую область

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramСитуация в Белгородской области после нападения украинских диверсантов
Ситуация в Белгородской области после нападения украинских диверсантов - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Ситуация в Белгородской области после нападения украинских диверсантов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные будут предельно жестко отвечать на последующие украинские диверсии, подобные нападению на Белгородскую область, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии военного ведомства.
«

"Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", — подчеркнул он.

Глава ведомства уточнил, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.
Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. В регионе накануне отменили режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий МедведевЕвросоюз
 
 
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