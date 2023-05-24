https://ria.ru/20230524/belgorod-1873852140.html

Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае последующих украинских диверсий

Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае последующих украинских диверсий - РИА Новости, 24.05.2023

Шойгу пообещал жесткую реакцию в случае последующих украинских диверсий

Российские военные будут предельно жестко отвечать на последующие украинские диверсии, подобные нападению на Белгородскую область, заявил министр обороны Сергей РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:34

2023-05-24T13:34

2023-05-24T15:33

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

сергей шойгу

украина

вооруженные силы украины

дмитрий медведев

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские военные будут предельно жестко отвечать на последующие украинские диверсии, подобные нападению на Белгородскую область, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии военного ведомства."Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", — подчеркнул он.Глава ведомства уточнил, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.Украинская диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию Белгородской области 22 мая. В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены. В регионе накануне отменили режим КТО.Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев возложил ответственность за эту атаку на Киев и его спонсоров за океаном — США, страны ЕС, Великобританию и других.

https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873733293.html

https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html

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Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, евросоюз