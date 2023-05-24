https://ria.ru/20230524/avariya-1873975560.html
В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека
В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека - РИА Новости, 24.05.2023
В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека
Три человека погибли при столкновении автобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегруза в Ивановской области, четверо доставлены в больницу, сообщило УМВД по... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:42
2023-05-24T23:42
2023-05-24T23:42
происшествия
авто
владимир
москва
камаз (завод)
mercedes
ивановская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
РЯЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегруза в Ивановской области, четверо доставлены в больницу, сообщило УМВД по региону. "На трассе Иваново - Владимир, в районе Синей Осоки, тяжелое ДТП... Автобус..., следовавший в сторону Владимира, столкнулся со встречным большегрузом КАМАЗ, который ехал из Москвы. 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте ДТП. Погибли два пассажира - мужчина и женщина", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что несколько человек получили травмы. "Четверо уже доставлены в областную клиническую больницу", - уточняет УМВД. По данным полиции, в салоне находились семь пассажиров, автобус ехал из Кинешмы в Москву. "Информация по пострадавшим и степени тяжести травм уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты, сотрудники ДПС. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
владимир
москва
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, владимир, москва, камаз (завод), mercedes, ивановская область
Происшествия, Авто, Владимир, Москва, КамАЗ (завод), Mercedes, Ивановская область
В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека
В Ивановской области столкнулись автобус и большегруз, погибли три человека