https://ria.ru/20230524/avariya-1873975560.html

В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека

В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека - РИА Новости, 24.05.2023

В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека

Три человека погибли при столкновении автобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегруза в Ивановской области, четверо доставлены в больницу, сообщило УМВД по... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T23:42

2023-05-24T23:42

2023-05-24T23:42

происшествия

авто

владимир

москва

камаз (завод)

mercedes

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении автобуса Mercedes-Benz Sprinter и большегруза в Ивановской области, четверо доставлены в больницу, сообщило УМВД по региону. "На трассе Иваново - Владимир, в районе Синей Осоки, тяжелое ДТП... Автобус..., следовавший в сторону Владимира, столкнулся со встречным большегрузом КАМАЗ, который ехал из Москвы. 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте ДТП. Погибли два пассажира - мужчина и женщина", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что несколько человек получили травмы. "Четверо уже доставлены в областную клиническую больницу", - уточняет УМВД. По данным полиции, в салоне находились семь пассажиров, автобус ехал из Кинешмы в Москву. "Информация по пострадавшим и степени тяжести травм уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты, сотрудники ДПС. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

владимир

москва

ивановская область

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происшествия, авто, владимир, москва, камаз (завод), mercedes, ивановская область