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Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, заявил Рогов - РИА Новости, 23.05.2023
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07:53 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/zaes-1873534424.html
Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, заявил Рогов
Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, заявил Рогов - РИА Новости, 23.05.2023
Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, заявил Рогов
Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, при нынешней политике киевских властей ее запуск является опасным, заявил РИА Новости глава общественного... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:53
2023-05-23T07:53
украина
владимир рогов
запорожская аэс
энергодар
сергей шойгу
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, при нынешней политике киевских властей ее запуск является опасным, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас, к сожалению, эксплуатировать атомную станцию с точки зрения выработки электроэнергии не представляется возможным. Причина – шантаж со стороны режима Зеленского. Они открыто заявляют, что начнут обстреливать атомную станцию, ставя весь мир на грань ядерной катастрофы, лишь бы не допустить ее перезапуск", - сказал Рогов. По его словам, сейчас приоритетная задача - сохранить атомную станцию в максимальной безопасности. "Пока украинские боевики могут дотянуться до станции имеющимися у них различными видами тяжелых вооружений, запускать ее – опасный вариант. Перезапуск возможен после того, как украинские войска будут отброшены, а линия фронта отодвинута", - заявил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230522/zaes-1873454779.html
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украина, владимир рогов, запорожская аэс, энергодар, сергей шойгу, россия, в мире
Украина, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Энергодар, Сергей Шойгу, Россия, В мире
Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, заявил Рогов

Рогов заявил, что режим Зеленского использует Запорожскую АЭС для шантажа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Украина использует Запорожскую АЭС для шантажа, при нынешней политике киевских властей ее запуск является опасным, заявил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сейчас, к сожалению, эксплуатировать атомную станцию с точки зрения выработки электроэнергии не представляется возможным. Причина – шантаж со стороны режима Зеленского. Они открыто заявляют, что начнут обстреливать атомную станцию, ставя весь мир на грань ядерной катастрофы, лишь бы не допустить ее перезапуск", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас приоритетная задача - сохранить атомную станцию в максимальной безопасности.
"Пока украинские боевики могут дотянуться до станции имеющимися у них различными видами тяжелых вооружений, запускать ее – опасный вариант. Перезапуск возможен после того, как украинские войска будут отброшены, а линия фронта отодвинута", - заявил Рогов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Украина семь раз отключала ЗАЭС от внешнего энергоснабжения
22 мая, 16:43
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС
19 мая, 18:37
 
УкраинаВладимир РоговЗапорожская АЭСЭнергодарСергей ШойгуРоссияВ мире
 
 
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