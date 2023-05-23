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В Ленинградской области три человека погибли при взрыве понтонного ящика
В Ленинградской области три человека погибли при взрыве понтонного ящика - РИА Новости, 23.05.2023
В Ленинградской области три человека погибли при взрыве понтонного ящика
Три человека погибли, двое пострадали при взрыве понтонного ящика при сварочных работах в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ЕДДС Всеволожского... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:39
2023-05-23T16:39
2023-05-23T16:39
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при взрыве понтонного ящика при сварочных работах в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ЕДДС Всеволожского района. "При сварочных работах взорвался ящик понтонный. Три человека погибли, два в реанимации", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел на территории Соржа-Старая в производственно-складской зоне. Ка сообщает областное правительство, к месту инцидента с понтонным ящиком при проведении сварочных работ на территории массива Соржа-Старая во Всеволожском районе направлено две бригады областной Станции скорой помощи. "Три человека погибли на месте, двое пострадавших госпитализируются во Всеволожскую больницу", - сообщают власти.
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всеволожский район
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РИА Новости
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области три человека погибли при взрыве понтонного ящика
В Ленинградской области три человека погибли при взрыве понтонного ящика во время сварки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при взрыве понтонного ящика при сварочных работах в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ЕДДС Всеволожского района.
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"При сварочных работах взорвался ящик понтонный. Три человека погибли, два в реанимации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел на территории Соржа-Старая в производственно-складской зоне.
Ка сообщает областное правительство, к месту инцидента с понтонным ящиком при проведении сварочных работ на территории массива Соржа-Старая во Всеволожском районе направлено две бригады областной Станции скорой помощи. "Три человека погибли на месте, двое пострадавших госпитализируются во Всеволожскую больницу", - сообщают власти.
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