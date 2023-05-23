https://ria.ru/20230523/vzryv-1873680290.html

В Ленинградской области три человека погибли при взрыве понтонного ящика

В Ленинградской области три человека погибли при взрыве понтонного ящика - РИА Новости, 23.05.2023

В Ленинградской области три человека погибли при взрыве понтонного ящика

Три человека погибли, двое пострадали при взрыве понтонного ящика при сварочных работах в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ЕДДС Всеволожского... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:39

2023-05-23T16:39

2023-05-23T16:39

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали при взрыве понтонного ящика при сварочных работах в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ЕДДС Всеволожского района. "При сварочных работах взорвался ящик понтонный. Три человека погибли, два в реанимации", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел на территории Соржа-Старая в производственно-складской зоне. Ка сообщает областное правительство, к месту инцидента с понтонным ящиком при проведении сварочных работ на территории массива Соржа-Старая во Всеволожском районе направлено две бригады областной Станции скорой помощи. "Три человека погибли на месте, двое пострадавших госпитализируются во Всеволожскую больницу", - сообщают власти.

https://ria.ru/20230522/rabochie-1873486552.html

всеволожский район

ленинградская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, всеволожский район, ленинградская область, россия