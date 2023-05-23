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ВСУ похвастались новыми "наемниками" и опозорились
ВСУ похвастались новыми "наемниками" и опозорились - РИА Новости, 23.05.2023
ВСУ похвастались новыми "наемниками" и опозорились
Пользователи Twitter высмеяли Министерство обороны Украины, похваставшееся поддержкой вымышленных персонажей. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:21
2023-05-23T20:21
2023-05-23T23:19
в мире
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гарри поттер
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Министерство обороны Украины, похваставшееся поддержкой вымышленных персонажей.На своей странице в соцсети военное ведомство написало, что есть много героев из литературных произведений, которые "мечтают вступить в ряды украинской армии".На сгенерированных нейросетью кадрах изображены персонажи из фильмов о Гарри Поттере в украинской военной форме."Не знал, что Гарри Поттер поддерживает нацистских коллаборационистов вроде бандеровцев", — отметил комментатор."Все логично, украинцы живут в вымышленном мире, где они якобы побеждают", — добавил второй."Только за это Украина заслуживает того, чтобы быть стертой с лица земли", — написал третий. "Чем больше вы пишете подобный бред, тем больше я болею за Россию", — поделился мнением еще один пользователь."После того, что я только что увидел, надеюсь, вы проиграете", — подчеркнул другой.Многие читатели пришли к выводу, что "после этого твита люди встанут на сторону России".
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873728469.html
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в мире, украина, twitter, гарри поттер
В мире, Украина, Twitter, Гарри Поттер, Специальная военная операция на Украине
ВСУ похвастались новыми "наемниками" и опозорились
Минобороны Украины похвасталось поддержкой персонажей из Гарри Поттера
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Пользователи Twitter
высмеяли Министерство обороны Украины, похваставшееся поддержкой вымышленных персонажей.
На своей странице в соцсети военное ведомство написало, что есть много героев из литературных произведений, которые "мечтают вступить в ряды украинской армии".
На сгенерированных нейросетью кадрах изображены персонажи из фильмов о Гарри Поттере
в украинской военной форме.
«
"Не знал, что Гарри Поттер поддерживает нацистских коллаборационистов вроде бандеровцев", — отметил комментатор.
"Все логично, украинцы живут в вымышленном мире, где они якобы побеждают", — добавил второй.
"Только за это Украина заслуживает того, чтобы быть стертой с лица земли", — написал третий.
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"Чем больше вы пишете подобный бред, тем больше я болею за Россию", — поделился мнением еще один пользователь.
"После того, что я только что увидел, надеюсь, вы проиграете", — подчеркнул другой.
Многие читатели пришли к выводу, что "после этого твита люди встанут на сторону России".
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