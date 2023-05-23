https://ria.ru/20230523/vesta-1873705833.html

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой Lada Vesta на природном газе

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой Lada Vesta на природном газе - РИА Новости, 23.05.2023

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск новой Lada Vesta на природном газе

"АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Vesta, работающей на природном газе, в 2024 году, модели Lada Largus с новой компоновкой на этом виде... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:52

2023-05-23T17:52

2023-05-23T17:52

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует начать производство обновленной Lada Vesta, работающей на природном газе, в 2024 году, модели Lada Largus с новой компоновкой на этом виде топлива - в 2025 году, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "В перспективе при положительной динамике рынка мы в 2024 и 2025 годах планируем запустить еще две газомоторных модели: на метане, на компримированном природном газе. Это Lada Vesta нового поколения в 2024 году и Lada Largus в 2025 году. Причем Lada Largus будет с новой компоновкой: баллоны газовые будут расположены под днищем багажника, тем самым не будут скрадывать пространство багажника, а в такой машине, как Largus, это важно и для дачников, и для малого бизнеса", - сказал он. Громак также напомнил, что в этом году "АвтоВАЗ" совместно с индустриальным партнером в Тольятти запустили производство газомоторной версии автомобиля Lada Granta. Планы на этот год - произвести порядка 3-3,5 тысячи газомоторной Lada Granta. "Очень внимательно смотрим на рынок, будет спрос - будем больше производить", - добавил топ-менеджер. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230504/prodazhi-1869568254.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio