https://ria.ru/20230523/uzbekistan-1873581529.html

Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан

Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан - РИА Новости, 23.05.2023

Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан

Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле 2023 года выросло в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 207,7 тысячи человек,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:27

2023-05-23T12:27

2023-05-23T12:27

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ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле 2023 года выросло в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 207,7 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны прошлого года, сообщает узбекистанское агентство статистики. По данным ведомства, за четыре месяца этого года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в два раза – до 2 миллионов человек. Из России приехали 207,7 тысячи человек против 31,5 тысячи в январе-апреле прошлого года. Таким образом, темп роста въезда российских туристов в республику составил 6,6 раза. Положительная динамика притока наблюдается с весны прошлого года. По данным статагентства, число туристов из РФ в Узбекистан по итогам 2022 года выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тысячи человек, превысив даже показатель "допандемийного" 2019 года – 450 тысяч российских граждан. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещению республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии. В марте 2022 года между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.

https://ria.ru/20230523/viza-1873556625.html

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