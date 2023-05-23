https://ria.ru/20230523/uralkhim-1873740479.html

"Уралхим" не исключил покупку активов уходящих из России зернотрейдеров

"Уралхим" не исключил покупку активов уходящих из России зернотрейдеров - РИА Новости, 23.05.2023

"Уралхим" не исключил покупку активов уходящих из России зернотрейдеров

"Уралхим" не исключает покупку активов зарубежных зернотрейдеров, уходящих из РФ, для поддержки продовольственной безопасности в мире, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T21:00

2023-05-23T21:00

2023-05-23T21:38

экономика

россия

уралхим

восточная европа

cargill

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий коняев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Уралхим" не исключает покупку активов зарубежных зернотрейдеров, уходящих из РФ, для поддержки продовольственной безопасности в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы рассматривали и рассматриваем различные варианты. Наше внимание к зернотрейдерам обусловлено важностью обеспечения поставок зерна на мировые рынки и поддержки продовольственной безопасности в ряде регионов мира", - сообщили в "Уралхиме", отвечая на вопрос об интересе к приобретению сельхозактивов уходящих западных компаний.С конца марта о решении прекратить экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года сообщили три крупных мировых поставщика сельхозпродукции: сначала стало известно о планах американской Cargill и канадской Viterra, позже в Минсельхоз РФ поступило уведомление от российской "дочки" Louis Dreyfus Company. В Минсельхозе отмечали, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу.Об интересе "Уралхима" к покупке активов Cargill и Viterra в декабре прошлого года писал "Коммерсант": по данным издания, соответствующее письмо гендиректор компании Дмитрий Коняев написал президенту РФ Владимиру Путину.Объединенная химическая компания "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".

https://ria.ru/20230512/sdelka-1871249315.html

https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html

россия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, уралхим, восточная европа, cargill, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий коняев