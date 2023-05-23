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"Уралхим" не исключил покупку активов уходящих из России зернотрейдеров - РИА Новости, 23.05.2023
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21:00 23.05.2023 (обновлено: 21:38 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/uralkhim-1873740479.html
"Уралхим" не исключил покупку активов уходящих из России зернотрейдеров
"Уралхим" не исключил покупку активов уходящих из России зернотрейдеров - РИА Новости, 23.05.2023
"Уралхим" не исключил покупку активов уходящих из России зернотрейдеров
"Уралхим" не исключает покупку активов зарубежных зернотрейдеров, уходящих из РФ, для поддержки продовольственной безопасности в мире, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T21:00
2023-05-23T21:38
экономика
россия
уралхим
восточная европа
cargill
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий коняев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Уралхим" не исключает покупку активов зарубежных зернотрейдеров, уходящих из РФ, для поддержки продовольственной безопасности в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы рассматривали и рассматриваем различные варианты. Наше внимание к зернотрейдерам обусловлено важностью обеспечения поставок зерна на мировые рынки и поддержки продовольственной безопасности в ряде регионов мира", - сообщили в "Уралхиме", отвечая на вопрос об интересе к приобретению сельхозактивов уходящих западных компаний.С конца марта о решении прекратить экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года сообщили три крупных мировых поставщика сельхозпродукции: сначала стало известно о планах американской Cargill и канадской Viterra, позже в Минсельхоз РФ поступило уведомление от российской "дочки" Louis Dreyfus Company. В Минсельхозе отмечали, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу.Об интересе "Уралхима" к покупке активов Cargill и Viterra в декабре прошлого года писал "Коммерсант": по данным издания, соответствующее письмо гендиректор компании Дмитрий Коняев написал президенту РФ Владимиру Путину.Объединенная химическая компания "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".
https://ria.ru/20230512/sdelka-1871249315.html
https://ria.ru/20230518/zerno-1872602082.html
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экономика, россия, уралхим, восточная европа, cargill, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий коняев
Экономика, Россия, Уралхим, Восточная Европа, Cargill, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Коняев
"Уралхим" не исключил покупку активов уходящих из России зернотрейдеров

"Уралхим" не исключает покупку активов зарубежных зернотрейдеров, уходящих из России

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Уралхим" не исключает покупку активов зарубежных зернотрейдеров, уходящих из РФ, для поддержки продовольственной безопасности в мире, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы рассматривали и рассматриваем различные варианты. Наше внимание к зернотрейдерам обусловлено важностью обеспечения поставок зерна на мировые рынки и поддержки продовольственной безопасности в ряде регионов мира", - сообщили в "Уралхиме", отвечая на вопрос об интересе к приобретению сельхозактивов уходящих западных компаний.
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С конца марта о решении прекратить экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года сообщили три крупных мировых поставщика сельхозпродукции: сначала стало известно о планах американской Cargill и канадской Viterra, позже в Минсельхоз РФ поступило уведомление от российской "дочки" Louis Dreyfus Company. В Минсельхозе отмечали, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу.
Об интересе "Уралхима" к покупке активов Cargill и Viterra в декабре прошлого года писал "Коммерсант": по данным издания, соответствующее письмо гендиректор компании Дмитрий Коняев написал президенту РФ Владимиру Путину.
Объединенная химическая компания "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".
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