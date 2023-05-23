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Столтенберг не стал комментировать вопрос об отправке сил НАТО на Украину - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873639933.html
Столтенберг не стал комментировать вопрос об отправке сил НАТО на Украину
Столтенберг не стал комментировать вопрос об отправке сил НАТО на Украину - РИА Новости, 23.05.2023
Столтенберг не стал комментировать вопрос об отправке сил НАТО на Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос журналистов о том, приведет ли неготовность НАТО отправлять военных на Украину к тому, что проукраинские... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:20
2023-05-23T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос журналистов о том, приведет ли неготовность НАТО отправлять военных на Украину к тому, что проукраинские силы не достигнут успеха "на земле". "Мы сейчас демонстрируем, что готовы оказывать поддержку Украине, и мы видим, что эта поддержка уже имела решающее значение… Конечно, они (Украина – ред.) должны делать больше, но у них есть для этого возможности", - заявил он на вопрос журналистов. Столтенберг, в очередной раз, напомнил, что союзники поставляют Киеву "самое современное вооружение". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230523/nato-1873595421.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг не стал комментировать вопрос об отправке сил НАТО на Украину

Столтенберг ушел от ответа на вопрос о неготовности НАТО отправлять силы на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос журналистов о том, приведет ли неготовность НАТО отправлять военных на Украину к тому, что проукраинские силы не достигнут успеха "на земле".
"Мы сейчас демонстрируем, что готовы оказывать поддержку Украине, и мы видим, что эта поддержка уже имела решающее значение… Конечно, они (Украина – ред.) должны делать больше, но у них есть для этого возможности", - заявил он на вопрос журналистов. Столтенберг, в очередной раз, напомнил, что союзники поставляют Киеву "самое современное вооружение".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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