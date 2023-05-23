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Советник президента ЮАР приехал в Москву на переговоры по Украине - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 23.05.2023 (обновлено: 15:00 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873625525.html
Советник президента ЮАР приехал в Москву на переговоры по Украине
Советник президента ЮАР приехал в Москву на переговоры по Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Советник президента ЮАР приехал в Москву на переговоры по Украине
Советник президента ЮАР на безвозмездной основе Беджани Чауки находится в Москве для продвижения африканской мирной инициативы по Украине, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:49
2023-05-23T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
юар
украина
москва
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник президента ЮАР на безвозмездной основе Беджани Чауки находится в Москве для продвижения африканской мирной инициативы по Украине, сообщает интернет-портал News24.В четверг в посольстве республики в России сообщили РИА Новости, что представитель президента ЮАР по вопросу инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине может приехать в Москву на выходных."Беджани Чауки, который, по-видимому, консультирует президента Сирила Рамафосу на безвозмездной основе, находится в России, чтобы поддержать усилия ЮАР по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной", - говорится в сообщении на сайте портала. В сообщении отмечается, что Чауки находится в Москве.Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
https://ria.ru/20230519/yuar-1872830205.html
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в мире, юар, украина, москва, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Украина, Москва, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Советник президента ЮАР приехал в Москву на переговоры по Украине

Советник президента ЮАР Чауки приехал в Москву продвигать мирную инициативу по Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник президента ЮАР на безвозмездной основе Беджани Чауки находится в Москве для продвижения африканской мирной инициативы по Украине, сообщает интернет-портал News24.
В четверг в посольстве республики в России сообщили РИА Новости, что представитель президента ЮАР по вопросу инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине может приехать в Москву на выходных.
"Беджани Чауки, который, по-видимому, консультирует президента Сирила Рамафосу на безвозмездной основе, находится в России, чтобы поддержать усилия ЮАР по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной", - говорится в сообщении на сайте портала. В сообщении отмечается, что Чауки находится в Москве.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
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