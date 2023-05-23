https://ria.ru/20230523/ukraina-1873625525.html

Советник президента ЮАР приехал в Москву на переговоры по Украине

Советник президента ЮАР приехал в Москву на переговоры по Украине - РИА Новости, 23.05.2023

Советник президента ЮАР приехал в Москву на переговоры по Украине

Советник президента ЮАР на безвозмездной основе Беджани Чауки находится в Москве для продвижения африканской мирной инициативы по Украине, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:49

2023-05-23T14:49

2023-05-23T15:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник президента ЮАР на безвозмездной основе Беджани Чауки находится в Москве для продвижения африканской мирной инициативы по Украине, сообщает интернет-портал News24.В четверг в посольстве республики в России сообщили РИА Новости, что представитель президента ЮАР по вопросу инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине может приехать в Москву на выходных."Беджани Чауки, который, по-видимому, консультирует президента Сирила Рамафосу на безвозмездной основе, находится в России, чтобы поддержать усилия ЮАР по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной", - говорится в сообщении на сайте портала. В сообщении отмечается, что Чауки находится в Москве.Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.

https://ria.ru/20230519/yuar-1872830205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, юар, украина, москва, россия, ситуация в днр и лнр