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В Уфе тренера спортивной школы заподозрили в изнасиловании воспитанниц - РИА Новости, 23.05.2023
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12:46 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/trener-1873589402.html
В Уфе тренера спортивной школы заподозрили в изнасиловании воспитанниц
В Уфе тренера спортивной школы заподозрили в изнасиловании воспитанниц - РИА Новости, 23.05.2023
В Уфе тренера спортивной школы заподозрили в изнасиловании воспитанниц
Следственные органы задержали тренера уфимской детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту по подозрению в развратных действиях и изнасиловании... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:46
2023-05-23T12:46
республика башкортостан
происшествия
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Следственные органы задержали тренера уфимской детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту по подозрению в развратных действиях и изнасиловании воспитанниц, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах Башкирии. "Задержан тренер детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Уфе, он подозревается в изнасиловании и развратных действиях в отношении девочек", - сказал собеседник агентства. В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости подтвердили задержание мужчины, не уточняя, что он тренер. "По данному факту следственным управлением СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "изнасилование" и "развратные действия". Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - сказал официальный представитель башкирского СК. Телеграм-канал Shot отмечает, что речь идет о задержании 58-летнего тренера спортивной школы Константина Леонтьева, на действия которого пожаловались две сестры-лыжницы. Сообщается, что задержанный признался в совершении преступлений в отношении воспитанниц. В уфимской школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту РИА Новости отказались комментировать ситуацию. На сайте школы сообщается, что Леонтьев работает тренером по ски-кросс 19 лет.
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РИА Новости
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республика башкортостан, происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), дети
Республика Башкортостан, Происшествия, Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
В Уфе тренера спортивной школы заподозрили в изнасиловании воспитанниц

В Уфе тренера детской школы олимпийского резерва заподозрили в изнасиловании воспитанниц

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Следственные органы задержали тренера уфимской детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту по подозрению в развратных действиях и изнасиловании воспитанниц, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных службах Башкирии.
«
"Задержан тренер детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Уфе, он подозревается в изнасиловании и развратных действиях в отношении девочек", - сказал собеседник агентства.
В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости подтвердили задержание мужчины, не уточняя, что он тренер. "По данному факту следственным управлением СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "изнасилование" и "развратные действия". Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - сказал официальный представитель башкирского СК.
Телеграм-канал Shot отмечает, что речь идет о задержании 58-летнего тренера спортивной школы Константина Леонтьева, на действия которого пожаловались две сестры-лыжницы. Сообщается, что задержанный признался в совершении преступлений в отношении воспитанниц.
В уфимской школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту РИА Новости отказались комментировать ситуацию.
На сайте школы сообщается, что Леонтьев работает тренером по ски-кросс 19 лет.
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