https://ria.ru/20230523/tank-1873673030.html
В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала
В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала - РИА Новости, 23.05.2023
В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала
Танк Т-70, который стоял на мемориале Братское кладбище в Мелитополе, отправлен на реставрацию в Ленинградскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:26
2023-05-23T16:26
2023-05-23T16:26
мелитополь
запорожская область
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873672371_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_74981a8e510292853ebab48c9a896a67.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Танк Т-70, который стоял на мемориале Братское кладбище в Мелитополе, отправлен на реставрацию в Ленинградскую область, передает корреспондент РИА Новости. Реставрация проходит под эгидой Российского военно-исторического общество. Перемещение памятника прошло в Мелитополе во вторник. "Реставрацию он будет проходить в Ленинградской области. Уже на День освобождения Мелитополя 23 октября будет полностью функционировать, будет полностью отреставрирован", – сообщил журналистам первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев. Т-70 - первый танк, который вошел в Мелитополь во время его освобождения от нацистских захватчиков. После реставрации он будет возвращение на пьедестал.
https://ria.ru/20230125/memorial-1847409469.html
мелитополь
запорожская область
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873672371_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_87052884a559d3d660b88d6b0c340980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, ленинградская область, россия
Мелитополь, Запорожская область, Ленинградская область, Россия
В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала
Танк Т-70 с Братского кладбища в Мелитополе отреставрируют в Ленинградской области