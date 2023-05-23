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В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала - РИА Новости, 23.05.2023
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16:26 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/tank-1873673030.html
В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала
В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала - РИА Новости, 23.05.2023
В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала
Танк Т-70, который стоял на мемориале Братское кладбище в Мелитополе, отправлен на реставрацию в Ленинградскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:26
2023-05-23T16:26
мелитополь
запорожская область
ленинградская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Танк Т-70, который стоял на мемориале Братское кладбище в Мелитополе, отправлен на реставрацию в Ленинградскую область, передает корреспондент РИА Новости. Реставрация проходит под эгидой Российского военно-исторического общество. Перемещение памятника прошло в Мелитополе во вторник. "Реставрацию он будет проходить в Ленинградской области. Уже на День освобождения Мелитополя 23 октября будет полностью функционировать, будет полностью отреставрирован", – сообщил журналистам первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев. Т-70 - первый танк, который вошел в Мелитополь во время его освобождения от нацистских захватчиков. После реставрации он будет возвращение на пьедестал.
https://ria.ru/20230125/memorial-1847409469.html
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мелитополь, запорожская область, ленинградская область, россия
Мелитополь, Запорожская область, Ленинградская область, Россия
В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала

Танк Т-70 с Братского кладбища в Мелитополе отреставрируют в Ленинградской области

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкТанк Т-70 на постаменте на братском кладбище в Мелитополе
Танк Т-70 на постаменте на братском кладбище в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Танк Т-70 на постаменте на братском кладбище в Мелитополе
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Танк Т-70, который стоял на мемориале Братское кладбище в Мелитополе, отправлен на реставрацию в Ленинградскую область, передает корреспондент РИА Новости.
Реставрация проходит под эгидой Российского военно-исторического общество. Перемещение памятника прошло в Мелитополе во вторник.
"Реставрацию он будет проходить в Ленинградской области. Уже на День освобождения Мелитополя 23 октября будет полностью функционировать, будет полностью отреставрирован", – сообщил журналистам первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев.
Т-70 - первый танк, который вошел в Мелитополь во время его освобождения от нацистских захватчиков. После реставрации он будет возвращение на пьедестал.
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