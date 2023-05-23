https://ria.ru/20230523/tank-1873673030.html

В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала

В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала - РИА Новости, 23.05.2023

В Мелитополе отправили на реставрацию танк Т-70 с мемориала

Танк Т-70, который стоял на мемориале Братское кладбище в Мелитополе, отправлен на реставрацию в Ленинградскую область, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:26

2023-05-23T16:26

2023-05-23T16:26

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Танк Т-70, который стоял на мемориале Братское кладбище в Мелитополе, отправлен на реставрацию в Ленинградскую область, передает корреспондент РИА Новости. Реставрация проходит под эгидой Российского военно-исторического общество. Перемещение памятника прошло в Мелитополе во вторник. "Реставрацию он будет проходить в Ленинградской области. Уже на День освобождения Мелитополя 23 октября будет полностью функционировать, будет полностью отреставрирован", – сообщил журналистам первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев. Т-70 - первый танк, который вошел в Мелитополь во время его освобождения от нацистских захватчиков. После реставрации он будет возвращение на пьедестал.

https://ria.ru/20230125/memorial-1847409469.html

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мелитополь, запорожская область, ленинградская область, россия