https://ria.ru/20230523/sunak-1873683489.html

"Плевать на Украину". Сунака поставили на место после обращения к Путину

"Плевать на Украину". Сунака поставили на место после обращения к Путину - РИА Новости, 23.05.2023

"Плевать на Украину". Сунака поставили на место после обращения к Путину

Британских пользователей Twitter возмутило заявление премьер-министра Риши Сунака о безоговорочной поддержке киевского режима. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:49

2023-05-23T16:49

2023-05-23T17:17

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Британских пользователей Twitter возмутило заявление премьер-министра Риши Сунака о безоговорочной поддержке киевского режима.Он похвастался тем, что Соединенное Королевство стало лидером по оказанию помощи Украине, в том числе став первой страной, начавшей обучение солдат ВСУ, предоставившей смертоносное вооружение и ракеты дальнего радиуса действия. Он также добавил, что "Путин должен знать, что мы никуда не уйдем"."Мне плевать на Украину, насколько я понимаю, с этим жуликом Зеленским она может сгореть дотла", — написали в комментариях."Вы забыли добавить, что мы были в первых рядах, среди тех, кто хотел прокси-войны с Россией. Вы здесь устроили соревнование по хвастовству какое-то. Почему бы вам первыми не добиваться мирного урегулирования путем переговоров, а не продолжать развязывать глобальный конфликт?" — поинтересовался второй."Похоже, мы еще будем и первой страной, в которую прилетит ядерная бомба. Вы — позор для британского народа и враг нации. Мы не хотим иметь ничего общего с Украиной", — ответили под публикацией."А вы спрашивали, хотят ли простые граждане этого?" — задал вопрос другой."Вы не хотите искать способ договориться, а вместо этого продолжаете подталкивать нас к третьей мировой войне", — поделился своим мнением пользователь.Накануне Сунак назвал "абсолютно неправильными" мирные инициативы по Украине, которые якобы приведут лишь к заморозке конфликта, а не к его окончательному разрешению.

https://ria.ru/20230511/britantsy-1871147128.html

https://ria.ru/20230325/velikobritaniya-1860598215.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873646689.html

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в мире, украина, россия, риши сунак, twitter, вооруженные силы украины