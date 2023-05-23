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ВСУ пытаются прорвать линию обороны у Кременной в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873534842.html
ВСУ пытаются прорвать линию обороны у Кременной в ЛНР
ВСУ пытаются прорвать линию обороны у Кременной в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2023
ВСУ пытаются прорвать линию обороны у Кременной в ЛНР
Украинская армия не оставляет попыток прорвать линию обороны российских войск на Кременском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:56
2023-05-23T07:56
специальная военная операция на украине
донбасс
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинская армия не оставляет попыток прорвать линию обороны российских войск на Кременском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции. Невзирая на потери, на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Ситуация на кременском направлении в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873426516.html
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донбасс, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
ВСУ пытаются прорвать линию обороны у Кременной в ЛНР

Марочко: Киев пытается прорвать линию обороны у Кременной в ЛНР

© AP Photo / LibkosУкраинский военный на линии фронта возле Кременной
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военный на линии фронта возле Кременной . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинская армия не оставляет попыток прорвать линию обороны российских войск на Кременском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции. Невзирая на потери, на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Ситуация на кременском направлении в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассКременнаяЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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