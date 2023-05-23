https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873528066.html
Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей
Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей - РИА Новости, 23.05.2023
Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей
Власти Приморья закупили для поддержки участников специальной военной операции более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, а также 10 автомобилей, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T04:48
2023-05-23T04:48
2023-05-23T08:46
надежные люди
олег кожемяко
амурская область
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Власти Приморья закупили для поддержки участников специальной военной операции более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, а также 10 автомобилей, сообщает правительство региона. Губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба заявил, что в прошлом году на поддержку участников специальной военной операции было направлено свыше 2,5 миллиарда рублей из регионального бюджета. "Размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции (из Приморья - ред.) увеличен со 100 до 200 тысяч рублей. Закупили несколько тысяч единиц техники различного назначения, одежду, обмундирование для батальона "Тигр", более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, 10 автомобилей", – приводятся слова Кожемяко в сообщении.
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1872022071.html
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олег кожемяко, амурская область, безопасность
Надежные люди, Олег Кожемяко, Амурская область, Безопасность
Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей
Власти Приморья купили для участников СВО лекарства, средства гигиены и десять автомобилей