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Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей - РИА Новости, 23.05.2023
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04:48 23.05.2023 (обновлено: 08:46 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873528066.html
Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей
Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей - РИА Новости, 23.05.2023
Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей
Власти Приморья закупили для поддержки участников специальной военной операции более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, а также 10 автомобилей, сообщает... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T04:48
2023-05-23T08:46
надежные люди
олег кожемяко
амурская область
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Власти Приморья закупили для поддержки участников специальной военной операции более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, а также 10 автомобилей, сообщает правительство региона. Губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба заявил, что в прошлом году на поддержку участников специальной военной операции было направлено свыше 2,5 миллиарда рублей из регионального бюджета. "Размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции (из Приморья - ред.) увеличен со 100 до 200 тысяч рублей. Закупили несколько тысяч единиц техники различного назначения, одежду, обмундирование для батальона "Тигр", более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, 10 автомобилей", – приводятся слова Кожемяко в сообщении.
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олег кожемяко, амурская область, безопасность
Надежные люди, Олег Кожемяко, Амурская область, Безопасность
Власти Приморья купили для участников СВО десять автомобилей

Власти Приморья купили для участников СВО лекарства, средства гигиены и десять автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили в зоне СВО
Автомобили в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили в зоне СВО. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Власти Приморья закупили для поддержки участников специальной военной операции более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, а также 10 автомобилей, сообщает правительство региона.
Губернатор Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба заявил, что в прошлом году на поддержку участников специальной военной операции было направлено свыше 2,5 миллиарда рублей из регионального бюджета.
"Размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции (из Приморья - ред.) увеличен со 100 до 200 тысяч рублей. Закупили несколько тысяч единиц техники различного назначения, одежду, обмундирование для батальона "Тигр", более 10 тонн средств гигиены и медикаментов, 10 автомобилей", – приводятся слова Кожемяко в сообщении.
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Надежные людиОлег КожемякоАмурская областьБезопасность
 
 
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