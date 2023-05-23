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Собчак ответила на критику актрисы Васильевой - РИА Новости, 23.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:09 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/sobchak-1873630104.html
Собчак ответила на критику актрисы Васильевой
Собчак ответила на критику актрисы Васильевой - РИА Новости, 23.05.2023
Собчак ответила на критику актрисы Васильевой
Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику актрисы Татьяны Васильевой, которая обвинила ее в эгоизме и назвала ведьмой. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:09
2023-05-23T18:09
культура
ксения собчак
татьяна васильева (актриса)
россия
знаменитости
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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику актрисы Татьяны Васильевой, которая обвинила ее в эгоизме и назвала ведьмой.&quot;Эту характеристику воспринимаю как комплимент. Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь&quot;, – пошутила журналистка на своей странице в соцсети.Она также отреагировала на фразу актрисы о своем побеге из России. "Из страны я уезжаю постоянно, потому что командировки – часть моей журналистской работы. Я снимаю героев с разными точками зрения о происходящем во всех частях мира", – отметила ведущая. Ранее Татьяна Васильева высказалась о Ксении Собчак в эфире "Эмпатии Манучи". По ее мнению, ведущая никого не любит и не испытывает сочувствия к людям. "Она безжалостная и не любит никого. Она пользуется теми, кто ее боготворит. Теперь она меня точно не позовет. Она меня звала, но я отказалась. Она мне неприятна, она провокатор. Она провоцирует так, что потом человек не поднимется. Она же всех закладывает. У нее нет сочувствия к людям", – поделилась актриса. В интервью Васильева дала характеристику не только Собчак, но и сбежавшим из России артистам. Она отметила, что отказала бы им в возврате на родину.
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ксения собчак, татьяна васильева (актриса), россия, знаменитости
Культура, Ксения Собчак, Татьяна Васильева (актриса), Россия, Знаменитости
Собчак ответила на критику актрисы Васильевой

Журналист Ксения Собчак ответила на критику актрисы Татьяны Васильевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику актрисы Татьяны Васильевой, которая обвинила ее в эгоизме и назвала ведьмой.
«

"Эту характеристику воспринимаю как комплимент. Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь", – пошутила журналистка на своей странице в соцсети.

Она также отреагировала на фразу актрисы о своем побеге из России.
«
"Из страны я уезжаю постоянно, потому что командировки – часть моей журналистской работы. Я снимаю героев с разными точками зрения о происходящем во всех частях мира", – отметила ведущая.
Ранее Татьяна Васильева высказалась о Ксении Собчак в эфире "Эмпатии Манучи". По ее мнению, ведущая никого не любит и не испытывает сочувствия к людям.
«
"Она безжалостная и не любит никого. Она пользуется теми, кто ее боготворит. Теперь она меня точно не позовет. Она меня звала, но я отказалась. Она мне неприятна, она провокатор. Она провоцирует так, что потом человек не поднимется. Она же всех закладывает. У нее нет сочувствия к людям", – поделилась актриса.
В интервью Васильева дала характеристику не только Собчак, но и сбежавшим из России артистам. Она отметила, что отказала бы им в возврате на родину.
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КультураКсения СобчакТатьяна Васильева (актриса)РоссияЗнаменитости
 
 
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