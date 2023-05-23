Собчак ответила на критику актрисы Васильевой

Журналист Ксения Собчак ответила на критику актрисы Татьяны Васильевой
"Эту характеристику воспринимаю как комплимент. Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь", – пошутила журналистка на своей странице в соцсети.
"Эту характеристику воспринимаю как комплимент. Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь", – пошутила журналистка на своей странице в соцсети.
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