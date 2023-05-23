https://ria.ru/20230523/sobchak-1873630104.html

Собчак ответила на критику актрисы Васильевой

Собчак ответила на критику актрисы Васильевой - РИА Новости, 23.05.2023

Собчак ответила на критику актрисы Васильевой

Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику актрисы Татьяны Васильевой, которая обвинила ее в эгоизме и назвала ведьмой. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:09

2023-05-23T18:09

2023-05-23T18:09

культура

ксения собчак

татьяна васильева (актриса)

россия

знаменитости

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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику актрисы Татьяны Васильевой, которая обвинила ее в эгоизме и назвала ведьмой."Эту характеристику воспринимаю как комплимент. Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь", – пошутила журналистка на своей странице в соцсети.Она также отреагировала на фразу актрисы о своем побеге из России. "Из страны я уезжаю постоянно, потому что командировки – часть моей журналистской работы. Я снимаю героев с разными точками зрения о происходящем во всех частях мира", – отметила ведущая. Ранее Татьяна Васильева высказалась о Ксении Собчак в эфире "Эмпатии Манучи". По ее мнению, ведущая никого не любит и не испытывает сочувствия к людям. "Она безжалостная и не любит никого. Она пользуется теми, кто ее боготворит. Теперь она меня точно не позовет. Она меня звала, но я отказалась. Она мне неприятна, она провокатор. Она провоцирует так, что потом человек не поднимется. Она же всех закладывает. У нее нет сочувствия к людям", – поделилась актриса. В интервью Васильева дала характеристику не только Собчак, но и сбежавшим из России артистам. Она отметила, что отказала бы им в возврате на родину.

https://ria.ru/20230412/akhedzhakova-1864831481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения собчак, татьяна васильева (актриса), россия, знаменитости