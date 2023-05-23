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Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол
Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол - РИА Новости, 23.05.2023
Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол
Активизация сотрудничества и развитие хороших отношений между Китаем и Россией играют важную роль в развитии Шанхайской организации сотрудничества, заявил РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:03
2023-05-23T07:03
2023-05-23T07:03
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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Активизация сотрудничества и развитие хороших отношений между Китаем и Россией играют важную роль в развитии Шанхайской организации сотрудничества, заявил РИА Новости китайский национальный координатор Шанхайской организации сотрудничества посол Чжан Хайчжоу. "Китай и Россия - это основатели ШОС и наиболее активно продвигают развитие организации… Хорошие двусторонние отношения между Китаем и Россией играют в этом важную роль… это, конечно, очень содействует, как развитие многостороннее, так и двустороннее", - сказал РИА Новости координатор. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
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в мире, россия, китай, казахстан, шос
В мире, Россия, Китай, Казахстан, ШОС
Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол
Координатор КНР: укрепление связей России и Китая играет важную роль в развитии ШОС