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Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол - РИА Новости, 23.05.2023
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07:03 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/shos-1873531265.html
Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол
Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол - РИА Новости, 23.05.2023
Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол
Активизация сотрудничества и развитие хороших отношений между Китаем и Россией играют важную роль в развитии Шанхайской организации сотрудничества, заявил РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:03
2023-05-23T07:03
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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Активизация сотрудничества и развитие хороших отношений между Китаем и Россией играют важную роль в развитии Шанхайской организации сотрудничества, заявил РИА Новости китайский национальный координатор Шанхайской организации сотрудничества посол Чжан Хайчжоу. "Китай и Россия - это основатели ШОС и наиболее активно продвигают развитие организации… Хорошие двусторонние отношения между Китаем и Россией играют в этом важную роль… это, конечно, очень содействует, как развитие многостороннее, так и двустороннее", - сказал РИА Новости координатор. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
https://ria.ru/20230505/revolyutsiya-1869921398.html
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в мире, россия, китай, казахстан, шос
В мире, Россия, Китай, Казахстан, ШОС
Связи России и Китая играют важную роль в развитии ШОС, заявил посол

Координатор КНР: укрепление связей России и Китая играет важную роль в развитии ШОС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 23 мая - РИА Новости. Активизация сотрудничества и развитие хороших отношений между Китаем и Россией играют важную роль в развитии Шанхайской организации сотрудничества, заявил РИА Новости китайский национальный координатор Шанхайской организации сотрудничества посол Чжан Хайчжоу.
"Китай и Россия - это основатели ШОС и наиболее активно продвигают развитие организации… Хорошие двусторонние отношения между Китаем и Россией играют в этом важную роль… это, конечно, очень содействует, как развитие многостороннее, так и двустороннее", - сказал РИА Новости координатор.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
МИД Китая призвал страны ШОС вместе противостоять цветным революциям
5 мая, 14:13
 
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