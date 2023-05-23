https://ria.ru/20230523/semenov-1873535401.html
Сенатор от Красноярского края написал заявление о сложении полномочий
Сенатор от Красноярского края написал заявление о сложении полномочий - РИА Новости, 23.05.2023
Сенатор от Красноярского края написал заявление о сложении полномочий
Сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу, этот вопрос... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:01
2023-05-23T08:01
2023-05-23T09:48
политика
красноярский край
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу, этот вопрос Совфед планирует рассмотреть в среду, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко."В понедельник вечером поступило заявление от Семенова Валерия Владимировича о сложении полномочий в связи с переходом на другое место работы", - сказал глава комитета.По его словам, этот вопрос Совфед намерен рассмотреть в среду.Семёнов в интервью РИА Новости подтвердил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий, "завтра должно быть решение Совета Федерации".Политик отметил, что намерен работать на благо своего региона, уточнив при этом, что конкретные направления деятельности "пока обсуждаются"."Это будет работа, связанная с взаимодействием с органами госвласти Федерации", - сказал Семёнов.
https://ria.ru/20230523/uss-1873536314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, совет федерации рф
Политика, Красноярский край, Совет Федерации РФ
Сенатор от Красноярского края написал заявление о сложении полномочий
Тимченко: сенатор от Красноярского края Семенов написал заявление о сложении полномочий
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу, этот вопрос Совфед планирует рассмотреть в среду, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
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"В понедельник вечером поступило заявление от Семенова Валерия Владимировича о сложении полномочий в связи с переходом на другое место работы", - сказал глава комитета.
По его словам, этот вопрос Совфед намерен рассмотреть в среду.
Семёнов в интервью РИА Новости подтвердил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий, "завтра должно быть решение Совета Федерации".
Политик отметил, что намерен работать на благо своего региона, уточнив при этом, что конкретные направления деятельности "пока обсуждаются".
"Это будет работа, связанная с взаимодействием с органами госвласти Федерации", - сказал Семёнов.
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