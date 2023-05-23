https://ria.ru/20230523/semenov-1873535401.html

Сенатор от Красноярского края написал заявление о сложении полномочий

Сенатор от Красноярского края написал заявление о сложении полномочий - РИА Новости, 23.05.2023

Сенатор от Красноярского края написал заявление о сложении полномочий

Сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу, этот вопрос... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:01

2023-05-23T08:01

2023-05-23T09:48

политика

красноярский край

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сенатор от заксобрания Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу, этот вопрос Совфед планирует рассмотреть в среду, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко."В понедельник вечером поступило заявление от Семенова Валерия Владимировича о сложении полномочий в связи с переходом на другое место работы", - сказал глава комитета.По его словам, этот вопрос Совфед намерен рассмотреть в среду.Семёнов в интервью РИА Новости подтвердил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий, "завтра должно быть решение Совета Федерации".Политик отметил, что намерен работать на благо своего региона, уточнив при этом, что конкретные направления деятельности "пока обсуждаются"."Это будет работа, связанная с взаимодействием с органами госвласти Федерации", - сказал Семёнов.

https://ria.ru/20230523/uss-1873536314.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, красноярский край, совет федерации рф