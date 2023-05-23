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Орбан назвал идею ввести 11-й пакет санкций противоречащей здравому смыслу - РИА Новости, 23.05.2023
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13:47 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/sanktsii-1873608328.html
Орбан назвал идею ввести 11-й пакет санкций противоречащей здравому смыслу
Орбан назвал идею ввести 11-й пакет санкций противоречащей здравому смыслу - РИА Новости, 23.05.2023
Орбан назвал идею ввести 11-й пакет санкций противоречащей здравому смыслу
Намерение Евросоюза ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций противоречит здравому смыслу, поскольку предыдущие десять попыток уже провалились, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:47
2023-05-23T13:47
экономика
евросоюз
россия
венгрия
виктор орбан
санкции в отношении россии
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Намерение Евросоюза ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций противоречит здравому смыслу, поскольку предыдущие десять попыток уже провалились, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если вы делаете что-то десять раз, например, вводите санкционные пакеты, а это не работает, но нет причин делать это в 11-й раз, делать это снова, надеясь, что результат будет иным. Это противоречит здравому смыслу. Санкционная политика Евросоюза в нашем понимании просто не работает", - сказал Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре. Орбан в конце сентября заявлял, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html
https://ria.ru/20230506/sanktsii-1870108930.html
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экономика, евросоюз, россия, венгрия, виктор орбан, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Орбан назвал идею ввести 11-й пакет санкций противоречащей здравому смыслу

Орбан назвал намерение ЕС ввести 11-й пакет санкций противоречащим здравому смыслу

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Намерение Евросоюза ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций противоречит здравому смыслу, поскольку предыдущие десять попыток уже провалились, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если вы делаете что-то десять раз, например, вводите санкционные пакеты, а это не работает, но нет причин делать это в 11-й раз, делать это снова, надеясь, что результат будет иным. Это противоречит здравому смыслу. Санкционная политика Евросоюза в нашем понимании просто не работает", - сказал Орбан, выступая на экономическом форуме в Катаре.
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Орбан в конце сентября заявлял, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".
Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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