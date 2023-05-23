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РЭЦ в 2022 году оказал экспортерам в Китай поддержку на $1,3 млрд - РИА Новости, 23.05.2023
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18:03 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/rets-1873708233.html
РЭЦ в 2022 году оказал экспортерам в Китай поддержку на $1,3 млрд
РЭЦ в 2022 году оказал экспортерам в Китай поддержку на $1,3 млрд - РИА Новости, 23.05.2023
РЭЦ в 2022 году оказал экспортерам в Китай поддержку на $1,3 млрд
Группа РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году оказала поддержку российским экспортерам, взаимодействующим с Китаем, на общую сумму 1,3 миллиарда долларов, рассказала РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:03
2023-05-23T18:03
российский экспортный центр (рэц)
китай
россия
вероника никишина
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году оказала поддержку российским экспортерам, взаимодействующим с Китаем, на общую сумму 1,3 миллиарда долларов, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в Шанхае, где проходит Китайско-Российский бизнес-форум с участием премьер-министра России Михаила Мишустина."Торговля между нашими странами стремительно развивается, и АПК в последние годы является одной из наиболее динамично растущих отраслей несырьевого неэнергетического экспорта России. КНР является приоритетным рынком экспорта сельскохозяйственной продукции, на долю Китая приходится заметная доля экспорта нашей продукции АПК. Мы видим, что поставки на китайский рынок могут расшириться за счет дополнительного роста экспорта рапсового масла, а также таких товаров, как пшеница, ячмень, крабы и кондитерские изделия. И мы в РЭЦ делаем все возможное, чтобы российские производители могли полностью реализовать свой экспортный потенциал на китайском направлении", - сказала Никишина."Китай является крупнейшим покупателем российского продовольствия, и поставки туда диверсифицированы: это и рыба, и морепродукты, растительные масла, мясо птицы и говядина, а также продукция глубокой переработки, в том числе кондитерские изделия", - подчеркнул руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов."Китайский рынок - это рынок номер один для экспортных поставок мяса птицы. На него в прошлом году пришлось 39% всего физического объема российского экспорта. Это произошло за счет увеличения выпуска востребованной на китайском рынке продукции, а также государственных мер поддержки экспорта АПК, которые предоставляет в том числе Российский экспортный центр и Минсельхоз России", - отметил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов."Китай стал одним из самых привлекательных мировых рынков молочной продукции с ростом около 6-7% в год. Импорт молочной продукции в Китай составляет более 12 миллиардов долларов ежегодно. Ключевым продуктом экспорта из России в Китай остается мороженое. На втором месте – сырные продукты, на третьем – сыворотка. Для того, чтобы сделать российские молочные продукты более конкурентоспособными на рынке Китая, Минсельхоз и Российский экспортный центр предлагают компаниям механизм компенсации затрат на логистику, на сертификацию и другие меры, снижающие стоимость экспорта для конечного рынка", - сказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов."Китай является крупнейшим мировым производителем пшеницы, но, несмотря на внушительные ежегодные объемы производства, входит в тройку лидеров по импорту данной культуры. В свою очередь, Россия является ведущим мировым экспортером пшеницы. Парадокс заключается в том, что эти линии мирового лидерства по импорту и экспорту не пересекаются: российская пшеница поставляется на китайский рынок в минимальных объемах. Группа ОЗК заинтересована в бесперебойных поставках пшеницы нашим китайским партнерам. Рассчитываем, что государственные органы продолжат активный диалог и в ближайшей время будут сняты ограничения на поставку в Китайскую Народную Республику озимой пшеницы из Российской Федерации", - подчеркнула заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании Ксения Боломатова.
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российский экспортный центр (рэц), китай, россия, вероника никишина, михаил мишустин
Российский экспортный центр (РЭЦ), Китай, Россия, Вероника Никишина, Михаил Мишустин

РЭЦ в 2022 году оказал экспортерам в Китай поддержку на $1,3 млрд

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) в 2022 году оказала поддержку российским экспортерам, взаимодействующим с Китаем, на общую сумму 1,3 миллиарда долларов, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина в Шанхае, где проходит Китайско-Российский бизнес-форум с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.
"Торговля между нашими странами стремительно развивается, и АПК в последние годы является одной из наиболее динамично растущих отраслей несырьевого неэнергетического экспорта России. КНР является приоритетным рынком экспорта сельскохозяйственной продукции, на долю Китая приходится заметная доля экспорта нашей продукции АПК. Мы видим, что поставки на китайский рынок могут расшириться за счет дополнительного роста экспорта рапсового масла, а также таких товаров, как пшеница, ячмень, крабы и кондитерские изделия. И мы в РЭЦ делаем все возможное, чтобы российские производители могли полностью реализовать свой экспортный потенциал на китайском направлении", - сказала Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
РЭЦ в 2022 году поддержал 164 экспортера из Республики Коми
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"Китай является крупнейшим покупателем российского продовольствия, и поставки туда диверсифицированы: это и рыба, и морепродукты, растительные масла, мясо птицы и говядина, а также продукция глубокой переработки, в том числе кондитерские изделия", - подчеркнул руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов.
"Китайский рынок - это рынок номер один для экспортных поставок мяса птицы. На него в прошлом году пришлось 39% всего физического объема российского экспорта. Это произошло за счет увеличения выпуска востребованной на китайском рынке продукции, а также государственных мер поддержки экспорта АПК, которые предоставляет в том числе Российский экспортный центр и Минсельхоз России", - отметил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
"Китай стал одним из самых привлекательных мировых рынков молочной продукции с ростом около 6-7% в год. Импорт молочной продукции в Китай составляет более 12 миллиардов долларов ежегодно. Ключевым продуктом экспорта из России в Китай остается мороженое. На втором месте – сырные продукты, на третьем – сыворотка. Для того, чтобы сделать российские молочные продукты более конкурентоспособными на рынке Китая, Минсельхоз и Российский экспортный центр предлагают компаниям механизм компенсации затрат на логистику, на сертификацию и другие меры, снижающие стоимость экспорта для конечного рынка", - сказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.
"Китай является крупнейшим мировым производителем пшеницы, но, несмотря на внушительные ежегодные объемы производства, входит в тройку лидеров по импорту данной культуры. В свою очередь, Россия является ведущим мировым экспортером пшеницы. Парадокс заключается в том, что эти линии мирового лидерства по импорту и экспорту не пересекаются: российская пшеница поставляется на китайский рынок в минимальных объемах. Группа ОЗК заинтересована в бесперебойных поставках пшеницы нашим китайским партнерам. Рассчитываем, что государственные органы продолжат активный диалог и в ближайшей время будут сняты ограничения на поставку в Китайскую Народную Республику озимой пшеницы из Российской Федерации", - подчеркнула заместитель генерального директора Объединенной зерновой компании Ксения Боломатова.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)КитайРоссияВероника НикишинаМихаил Мишустин
 
 
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