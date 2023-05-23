https://ria.ru/20230523/ranenie-1873606529.html

В Иловле рассказали о состоянии раненной на линейке выпускницы

В Иловле рассказали о состоянии раненной на линейке выпускницы - РИА Новости, 23.05.2023

В Иловле рассказали о состоянии раненной на линейке выпускницы

Одиннадцатиклассница, на которую напал одноклассник на линейке в Иловле Волгоградской области, находится дома, с ней "все хорошо", написал в телеграм-канале... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:41

2023-05-23T13:41

2023-05-23T13:41

волгоград

волгоградская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Одиннадцатиклассница, на которую напал одноклассник на линейке в Иловле Волгоградской области, находится дома, с ней "все хорошо", написал в телеграм-канале глава района Иван Гель. Ранее во вторник СК сообщал, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке 11-классник нанес ножом поверхностное ранение шеи однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. "Посетил выпускницу Иловлинской школы № 1 после инцидента на торжественной линейке. Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С [девушкой] все хорошо, настроение и самочувствие хорошие", - написал Гель в своем Telegram-канале. На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.

https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

волгоград, волгоградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)