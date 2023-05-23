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В Иловле рассказали о состоянии раненной на линейке выпускницы - РИА Новости, 23.05.2023
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13:41 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ranenie-1873606529.html
В Иловле рассказали о состоянии раненной на линейке выпускницы
В Иловле рассказали о состоянии раненной на линейке выпускницы - РИА Новости, 23.05.2023
В Иловле рассказали о состоянии раненной на линейке выпускницы
Одиннадцатиклассница, на которую напал одноклассник на линейке в Иловле Волгоградской области, находится дома, с ней "все хорошо", написал в телеграм-канале... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:41
2023-05-23T13:41
волгоград
волгоградская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Одиннадцатиклассница, на которую напал одноклассник на линейке в Иловле Волгоградской области, находится дома, с ней "все хорошо", написал в телеграм-канале глава района Иван Гель. Ранее во вторник СК сообщал, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке 11-классник нанес ножом поверхностное ранение шеи однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. "Посетил выпускницу Иловлинской школы № 1 после инцидента на торжественной линейке. Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С [девушкой] все хорошо, настроение и самочувствие хорошие", - написал Гель в своем Telegram-канале. На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html
волгоград
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волгоград, волгоградская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Волгоград, Волгоградская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иловле рассказали о состоянии раненной на линейке выпускницы

Глава Иловлинского района: здоровью раненной на линейке выпускницы ничего не угрожает

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Одиннадцатиклассница, на которую напал одноклассник на линейке в Иловле Волгоградской области, находится дома, с ней "все хорошо", написал в телеграм-канале глава района Иван Гель.
Ранее во вторник СК сообщал, что в школе в поселке Иловля на торжественной линейке 11-классник нанес ножом поверхностное ранение шеи однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы.
"Посетил выпускницу Иловлинской школы № 1 после инцидента на торжественной линейке. Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С [девушкой] все хорошо, настроение и самочувствие хорошие", - написал Гель в своем Telegram-канале.
На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу
Вчера, 13:18
 
ВолгоградВолгоградская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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