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Отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов - РИА Новости, 23.05.2023
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11:42 23.05.2023 (обновлено: 12:05 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/ran-1873569186.html
Отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов
Отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов - РИА Новости, 23.05.2023
Отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов
Отделения Российской академии наук будут более активно вовлечены в реализацию Программы фундаментальных научных исследований (ПФНИ) и станут определять... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:42
2023-05-23T12:05
наука
россия
геннадий красников
российская академия наук
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Отделения Российской академии наук будут более активно вовлечены в реализацию Программы фундаментальных научных исследований (ПФНИ) и станут определять востребованность исследований, которые собираются проводить ее институты, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников. Общее собрание Российской академии наук, ее высший орган управления, открылось во вторник в Москве. Оно проходит впервые после выборов нового главы академии, на которых победил Красников. На собрании подводят первые итоги работы нового состава руководства РАН и обсуждают усиление экспертной роли академии в научно-технологической деятельности. &quot;Сейчас мы перестраиваем программу ПФНИ, одновременно повышая роль отделений академии. Они будут оценивать востребованность результатов исследований, определять объемы финансирования и осуществлять общую координацию&quot;, — сказал Красников на общем собрании членов РАН.Он пояснил, что сейчас роль тематических отделений "принижена". Красников добавил, что будут уточняться и задачи академии в рамках научно-методического руководства. "Однако само понятие научно-методического руководства до сих пор законодательно не определено. Мы над этим работаем", — отметил глава РАН. Красников рассказал, что одним из механизмов такого руководства является проведение проверок. Планируется, что по результатам плановых и внеплановых проверок академия будет выдвигать рекомендации по финансированию, модернизации приборной базы и кадровым вопросам научных институтов. Предложения академия будет направлять в правительство. Глава РАН не исключил, что в дальнейшем подобный опыт будет распространен и на другие ведомства. Программа фундаментальных научных исследований была утверждена премьер-министром Михаилом Мишустиным в начале 2023 года. Она подразумевает финансирование развития интеллектуального потенциала российской науки и создания эффективной системы управления научными исследованиями в объеме более 2,1 триллиона рублей до 2030 года.
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наука, россия, геннадий красников, российская академия наук
Наука, Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук
Отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов

Красников: отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание РАН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Отделения Российской академии наук будут более активно вовлечены в реализацию Программы фундаментальных научных исследований (ПФНИ) и станут определять востребованность исследований, которые собираются проводить ее институты, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.
Общее собрание Российской академии наук, ее высший орган управления, открылось во вторник в Москве. Оно проходит впервые после выборов нового главы академии, на которых победил Красников. На собрании подводят первые итоги работы нового состава руководства РАН и обсуждают усиление экспертной роли академии в научно-технологической деятельности.
«

"Сейчас мы перестраиваем программу ПФНИ, одновременно повышая роль отделений академии. Они будут оценивать востребованность результатов исследований, определять объемы финансирования и осуществлять общую координацию", — сказал Красников на общем собрании членов РАН.

Он пояснил, что сейчас роль тематических отделений "принижена". Красников добавил, что будут уточняться и задачи академии в рамках научно-методического руководства. "Однако само понятие научно-методического руководства до сих пор законодательно не определено. Мы над этим работаем", — отметил глава РАН.
Красников рассказал, что одним из механизмов такого руководства является проведение проверок. Планируется, что по результатам плановых и внеплановых проверок академия будет выдвигать рекомендации по финансированию, модернизации приборной базы и кадровым вопросам научных институтов. Предложения академия будет направлять в правительство. Глава РАН не исключил, что в дальнейшем подобный опыт будет распространен и на другие ведомства.
Программа фундаментальных научных исследований была утверждена премьер-министром Михаилом Мишустиным в начале 2023 года. Она подразумевает финансирование развития интеллектуального потенциала российской науки и создания эффективной системы управления научными исследованиями в объеме более 2,1 триллиона рублей до 2030 года.
 
НаукаРоссияГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
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