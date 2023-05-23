https://ria.ru/20230523/ran-1873569186.html

Отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов

Отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов - РИА Новости, 23.05.2023

Отделения РАН будут оценивать востребованность исследований институтов

Отделения Российской академии наук будут более активно вовлечены в реализацию Программы фундаментальных научных исследований (ПФНИ) и станут определять... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:42

2023-05-23T11:42

2023-05-23T12:05

наука

россия

геннадий красников

российская академия наук

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Отделения Российской академии наук будут более активно вовлечены в реализацию Программы фундаментальных научных исследований (ПФНИ) и станут определять востребованность исследований, которые собираются проводить ее институты, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников. Общее собрание Российской академии наук, ее высший орган управления, открылось во вторник в Москве. Оно проходит впервые после выборов нового главы академии, на которых победил Красников. На собрании подводят первые итоги работы нового состава руководства РАН и обсуждают усиление экспертной роли академии в научно-технологической деятельности. "Сейчас мы перестраиваем программу ПФНИ, одновременно повышая роль отделений академии. Они будут оценивать востребованность результатов исследований, определять объемы финансирования и осуществлять общую координацию", — сказал Красников на общем собрании членов РАН.Он пояснил, что сейчас роль тематических отделений "принижена". Красников добавил, что будут уточняться и задачи академии в рамках научно-методического руководства. "Однако само понятие научно-методического руководства до сих пор законодательно не определено. Мы над этим работаем", — отметил глава РАН. Красников рассказал, что одним из механизмов такого руководства является проведение проверок. Планируется, что по результатам плановых и внеплановых проверок академия будет выдвигать рекомендации по финансированию, модернизации приборной базы и кадровым вопросам научных институтов. Предложения академия будет направлять в правительство. Глава РАН не исключил, что в дальнейшем подобный опыт будет распространен и на другие ведомства. Программа фундаментальных научных исследований была утверждена премьер-министром Михаилом Мишустиным в начале 2023 года. Она подразумевает финансирование развития интеллектуального потенциала российской науки и создания эффективной системы управления научными исследованиями в объеме более 2,1 триллиона рублей до 2030 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, россия, геннадий красников, российская академия наук