https://ria.ru/20230523/proizvedeniya-1873729568.html

Произведения Гамзатова представят на книжном фестивале на Красной площади

Произведения Гамзатова представят на книжном фестивале на Красной площади - РИА Новости, 23.05.2023

Произведения Гамзатова представят на книжном фестивале на Красной площади

Произведения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова будут представлены на книжном фестивале на Красной площади Москвы, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:03

2023-05-23T20:03

2023-05-23T20:03

республика дагестан

республика дагестан

расул гамзатов

москва

книжный фестиваль "красная площадь"

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МАХАЧКАЛА, 23 мая — РИА Новости. Произведения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова будут представлены на книжном фестивале на Красной площади Москвы, сообщила пресс-служба главы республики по итогам очередного заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта.Крупнейший в стране книжный фестиваль “Красная площадь” в этом году пройдет со 2 по 6 июня. Свои лучшие книги и новинки представят около 400 издательств со всей России.“Руководитель агентства информации и печати Республики Дагестан Абдуразак Джамалутдинов доложил главе региона (Сергею Меликову), что произведения Расула Гамзатова будут представлены на главном книжном фестивале страны на Красной площади в Москве”, – говорится в сообщении.По словам Джамалутдинова, посетителям будут доступны новые сборники, изданные к юбилею поэта. Это иллюстрированные биографические фотоальбомы “Кавказец родом из Цада”, “Расул Гамзатов”, книга избранных стихотворений “Завещание” и другие.В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения дагестанского поэта. Год Расула Гамзатова торжественно открыли 1 марта в Махачкале музыкально-театрализованным представлением. Акции и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей России, а также в ряде зарубежных стран.

https://ria.ru/20230516/fasady-1872113545.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика дагестан, расул гамзатов, москва, книжный фестиваль "красная площадь"