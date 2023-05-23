https://ria.ru/20230523/proizvedeniya-1873729568.html
Произведения Гамзатова представят на книжном фестивале на Красной площади
Произведения Гамзатова представят на книжном фестивале на Красной площади - РИА Новости, 23.05.2023
Произведения Гамзатова представят на книжном фестивале на Красной площади
Произведения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова будут представлены на книжном фестивале на Красной площади Москвы, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:03
2023-05-23T20:03
2023-05-23T20:03
республика дагестан
республика дагестан
расул гамзатов
москва
книжный фестиваль "красная площадь"
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МАХАЧКАЛА, 23 мая — РИА Новости. Произведения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова будут представлены на книжном фестивале на Красной площади Москвы, сообщила пресс-служба главы республики по итогам очередного заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта.Крупнейший в стране книжный фестиваль “Красная площадь” в этом году пройдет со 2 по 6 июня. Свои лучшие книги и новинки представят около 400 издательств со всей России.“Руководитель агентства информации и печати Республики Дагестан Абдуразак Джамалутдинов доложил главе региона (Сергею Меликову), что произведения Расула Гамзатова будут представлены на главном книжном фестивале страны на Красной площади в Москве”, – говорится в сообщении.По словам Джамалутдинова, посетителям будут доступны новые сборники, изданные к юбилею поэта. Это иллюстрированные биографические фотоальбомы “Кавказец родом из Цада”, “Расул Гамзатов”, книга избранных стихотворений “Завещание” и другие.В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения дагестанского поэта. Год Расула Гамзатова торжественно открыли 1 марта в Махачкале музыкально-театрализованным представлением. Акции и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей России, а также в ряде зарубежных стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, расул гамзатов, москва, книжный фестиваль "красная площадь"
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Расул Гамзатов, Москва, Книжный фестиваль "Красная площадь"
МАХАЧКАЛА, 23 мая — РИА Новости. Произведения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова будут представлены на книжном фестивале на Красной площади Москвы, сообщила пресс-служба главы республики по итогам очередного заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта.
Крупнейший в стране книжный фестиваль “Красная площадь” в этом году пройдет со 2 по 6 июня. Свои лучшие книги и новинки представят около 400 издательств со всей России
.
“Руководитель агентства информации и печати Республики Дагестан Абдуразак Джамалутдинов доложил главе региона (Сергею Меликову), что произведения Расула Гамзатова будут представлены на главном книжном фестивале страны на Красной площади в Москве”, – говорится в сообщении.
По словам Джамалутдинова, посетителям будут доступны новые сборники, изданные к юбилею поэта. Это иллюстрированные биографические фотоальбомы “Кавказец родом из Цада”, “Расул Гамзатов”, книга избранных стихотворений “Завещание” и другие.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин
подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения дагестанского поэта. Год Расула Гамзатова торжественно открыли 1 марта в Махачкале
музыкально-театрализованным представлением. Акции и мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, проводятся по всей России, а также в ряде зарубежных стран.
Сюжеты из произведений Расула Гамзатова появятся на фасадах домов Дербента