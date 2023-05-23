https://ria.ru/20230523/profperepodgotovka-1873631962.html

Ленобласть проведет профпереподготовку вернувшихся участников СВО

Ленобласть проведет профпереподготовку вернувшихся участников СВО - РИА Новости, 23.05.2023

Ленобласть проведет профпереподготовку вернувшихся участников СВО

Ленинградский филиал Фонда "Защитники Отечества" на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции объявил набор групп на летние программы профессиональной... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:08

2023-05-23T15:08

2023-05-23T15:08

ленинградская область

всеволожск

выборг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Ленинградский филиал Фонда "Защитники Отечества" на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции объявил набор групп на летние программы профессиональной переподготовки для вернувшихся участников специальной военной операции (СВО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, для переобучения ленинградцам предлагаются три специальности на двух площадках фонда. Во Всеволожске стартует обучение операторов печатного оборудования, а в Выборге ― специалистов компьютерной графики и программы "1С: Склад". "Программа "Оператор печатного оборудования" длится 3,5 месяца. На курсе можно обучиться профессии специалиста по печати и постпечатной обработке: подготовка макетов для печатных машин, контроль соответствия типа бумаги и режима печати, соответствующих техническому заданию и другое", – уточнили в пресс-службе.Обучение на курсе "1С: Склад" длится два месяца. Сфера профессиональной деятельности – государственные учреждения и частные компании, использующие информационные базы данных "1С" для складского учета, пояснил собеседник агентства."Оператору необходимо умение переносить информацию из первичной документации в базу данных, обрабатывать информацию, оформлять накладные и формировать отчеты", – отметили в обладминистрации.Еще одна программа – "Компьютерная графика" – длится 2,5 месяца. Сфера данной профессиональной деятельности – работа в дизайн-студиях, типографиях, рекламных агентствах, фотостудиях, а также на любых предприятиях, в деятельности которых используются графические редакторы. Специалист научится разрабатывать рекламно-информационные материалы (визитные карточки, буклеты, листовки, плакаты), вносить изменения в существующие материалы и готовить их к печати."Переобучение проводится за счет бюджета Ленинградской области, также гарантируется трудоустройство", – заключили в пресс-службе администрации региона.

https://ria.ru/20230412/tekhnika-1864846484.html

всеволожск

выборг

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

всеволожск, выборг