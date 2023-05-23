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Во Франции раскрыли "самый страшный" секрет Зеленского

Во Франции раскрыли "самый страшный" секрет Зеленского - РИА Новости, 23.05.2023

Во Франции раскрыли "самый страшный" секрет Зеленского

Число погибших бойцов ВСУ представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Valeurs Actuelles. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T02:10

2023-05-23T02:10

2023-05-23T10:36

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших бойцов ВСУ представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Valeurs Actuelles."Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло", — заявил обозреватель издания Мериадек Раффрей.По его словам, киевские власти крайне недовольны обращениями французских инструкторов, обучавших украинских солдат, с вопросами о потерях. Автор отметил, что, по информации источника, от 40 до 60 процентов обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь. Источник уточнил, что они, вероятнее всего, уже погибли в бою. Такие же цифры ранее в беседе с РИА Новости приводил бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.Раффрей сообщил, что у Киева есть от двух с половиной до трех тысяч солдат для проведения контрнаступления, однако эти цифры далеки от стандартов НАТО, по которым их численность должна составлять от пяти до восьми тысяч человек. Кроме того, подчеркнул журналист, баланс сил явно складывается в сторону армии России. Так, например, по данным французских военных, у России в три раза больше артиллерийского оружия, чем у Украины, не говоря уже о личном составе.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 428 самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9257 танков и других бронемашин, 4881 орудие полевой артиллерии и 10 379 единиц автомобильной техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, франция, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато