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Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 22.05.2023 (обновлено: 18:21 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873477963.html
Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт
Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт - РИА Новости, 22.05.2023
Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт
Западным странам, поддерживающим киевский режим, сложно принять потерю Артемовска, и после этого они намерены сконцентрироваться на оказании Украине поддержки в РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T18:20
2023-05-22T18:21
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
нато
артемовск
россия
донецкая народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Западным странам, поддерживающим киевский режим, сложно принять потерю Артемовска, и после этого они намерены сконцентрироваться на оказании Украине поддержки в контрнаступлении, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. В минувшую субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. В ночь на 21 мая минобороны России сообщило о полном освобождении Артемовска. "Западным странам, оказывающим поддержку Украине сложно принять потерю Бахмута (российское название Артемовск – ред.), однако они готовились к этому уже некоторое время. Все понимали, что это неизбежно. Результатом стало то, что объявленное Киевом наступление политически становится более срочным, чем когда-либо", - подчеркнул эксперт. По словам Анро, Владимир Зеленский на протяжении месяцев держался на обещаниях начать контрнаступление, прося у Запада больше оружия. После потери Артемовска начало наступательных операций является для Киева и союзников по НАТО лучшим способом начать с чистого листа, добавил он. Эксперт выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации. Украинская армия не готова к контрнаступлению и срочно нуждается в боеприпасах, однако любые пункты сосредоточения вооружения подвергаются атакам российский войск. Это начинает вызывать у некоторых вопросы по поводу успешного начала наступления, пояснил Анро. "Западная пресса медленно выходит из позиции отрицания, которую они приняли, заявляя, что боевые действия были проведены для уничтожения российских наступательных сил и что Россия понесла ужасно крупные потери… Реальность появляется в редких статьях тут и там", - сказал эксперт. Девять бригад, сформированные с помощью НАТО для весеннего наступления Украины, насчитывают до трех тысяч военных, что намного меньше, чем того требуют стандарты альянса. Вместе с этим Украина имеет серьезные финансовые проблемы, несмотря на поддержку Запада, в то время как экономика России остаётся незатронутой санкциями, отмечает Анро. Кроме того, по его словам, многие высокопоставленные военные, в том числе начальник польского генштаба Раймунд Анджейчак и американский генерал Кристофер Каволи, признали способность России продолжать вести военные действия без существенных потерь. При этом от 40% до 60% украинских солдат, прошедших в 2022 году обучение во Франции, больше не выходят на связь со своими инструкторами и считаются погибшими, добавил эксперт. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/zamorozka-1873307530.html
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украина
артемовск
россия
донецкая народная республика
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, нато, артемовск, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт

Эксперт Анро: Запад намерен сконцентрироваться на помощи Украине при контрнаступлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Западным странам, поддерживающим киевский режим, сложно принять потерю Артемовска, и после этого они намерены сконцентрироваться на оказании Украине поддержки в контрнаступлении, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро.
В минувшую субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. В ночь на 21 мая минобороны России сообщило о полном освобождении Артемовска.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
На Украине рассказали, какую участь Зеленскому уготовил Запад
Вчера, 04:30
"Западным странам, оказывающим поддержку Украине сложно принять потерю Бахмута (российское название Артемовск – ред.), однако они готовились к этому уже некоторое время. Все понимали, что это неизбежно. Результатом стало то, что объявленное Киевом наступление политически становится более срочным, чем когда-либо", - подчеркнул эксперт.
По словам Анро, Владимир Зеленский на протяжении месяцев держался на обещаниях начать контрнаступление, прося у Запада больше оружия. После потери Артемовска начало наступательных операций является для Киева и союзников по НАТО лучшим способом начать с чистого листа, добавил он. Эксперт выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации. Украинская армия не готова к контрнаступлению и срочно нуждается в боеприпасах, однако любые пункты сосредоточения вооружения подвергаются атакам российский войск. Это начинает вызывать у некоторых вопросы по поводу успешного начала наступления, пояснил Анро.
"Западная пресса медленно выходит из позиции отрицания, которую они приняли, заявляя, что боевые действия были проведены для уничтожения российских наступательных сил и что Россия понесла ужасно крупные потери… Реальность появляется в редких статьях тут и там", - сказал эксперт.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
США хотят дать Киеву все необходимое для контрнаступления, заявил Белый дом
20 мая, 23:33
Девять бригад, сформированные с помощью НАТО для весеннего наступления Украины, насчитывают до трех тысяч военных, что намного меньше, чем того требуют стандарты альянса. Вместе с этим Украина имеет серьезные финансовые проблемы, несмотря на поддержку Запада, в то время как экономика России остаётся незатронутой санкциями, отмечает Анро. Кроме того, по его словам, многие высокопоставленные военные, в том числе начальник польского генштаба Раймунд Анджейчак и американский генерал Кристофер Каволи, признали способность России продолжать вести военные действия без существенных потерь. При этом от 40% до 60% украинских солдат, прошедших в 2022 году обучение во Франции, больше не выходят на связь со своими инструкторами и считаются погибшими, добавил эксперт.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Киев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Посол Украины озвучил "ужасную цену" контрнаступления ВСУ
19 мая, 08:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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