https://ria.ru/20230522/ukraina-1873477963.html

Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт

Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт - РИА Новости, 22.05.2023

Запад сконцентрируется на помощи ВСУ в контрнаступлении, считает эксперт

Западным странам, поддерживающим киевский режим, сложно принять потерю Артемовска, и после этого они намерены сконцентрироваться на оказании Украине поддержки в РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:20

2023-05-22T18:20

2023-05-22T18:21

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

нато

артемовск

россия

донецкая народная республика

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Западным странам, поддерживающим киевский режим, сложно принять потерю Артемовска, и после этого они намерены сконцентрироваться на оказании Украине поддержки в контрнаступлении, заявил РИА Новости европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. В минувшую субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. В ночь на 21 мая минобороны России сообщило о полном освобождении Артемовска. "Западным странам, оказывающим поддержку Украине сложно принять потерю Бахмута (российское название Артемовск – ред.), однако они готовились к этому уже некоторое время. Все понимали, что это неизбежно. Результатом стало то, что объявленное Киевом наступление политически становится более срочным, чем когда-либо", - подчеркнул эксперт. По словам Анро, Владимир Зеленский на протяжении месяцев держался на обещаниях начать контрнаступление, прося у Запада больше оружия. После потери Артемовска начало наступательных операций является для Киева и союзников по НАТО лучшим способом начать с чистого листа, добавил он. Эксперт выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации. Украинская армия не готова к контрнаступлению и срочно нуждается в боеприпасах, однако любые пункты сосредоточения вооружения подвергаются атакам российский войск. Это начинает вызывать у некоторых вопросы по поводу успешного начала наступления, пояснил Анро. "Западная пресса медленно выходит из позиции отрицания, которую они приняли, заявляя, что боевые действия были проведены для уничтожения российских наступательных сил и что Россия понесла ужасно крупные потери… Реальность появляется в редких статьях тут и там", - сказал эксперт. Девять бригад, сформированные с помощью НАТО для весеннего наступления Украины, насчитывают до трех тысяч военных, что намного меньше, чем того требуют стандарты альянса. Вместе с этим Украина имеет серьезные финансовые проблемы, несмотря на поддержку Запада, в то время как экономика России остаётся незатронутой санкциями, отмечает Анро. Кроме того, по его словам, многие высокопоставленные военные, в том числе начальник польского генштаба Раймунд Анджейчак и американский генерал Кристофер Каволи, признали способность России продолжать вести военные действия без существенных потерь. При этом от 40% до 60% украинских солдат, прошедших в 2022 году обучение во Франции, больше не выходят на связь со своими инструкторами и считаются погибшими, добавил эксперт. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/zamorozka-1873307530.html

https://ria.ru/20230520/ssha-1873177944.html

https://ria.ru/20230519/tsena-1872808936.html

украина

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, вооруженные силы украины, нато, артемовск, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр