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В Якутске будут поощрять учителей стобалльников - РИА Новости, 23.05.2023
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Год педагога и наставника
 
13:13 23.05.2023
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В Якутске будут поощрять учителей стобалльников
В Якутске будут поощрять учителей стобалльников - РИА Новости, 23.05.2023
В Якутске будут поощрять учителей стобалльников
Стобалльников по итогам ЕГЭ в Якутии продолжат поощрять, как это было в 2022 году, им выплатят по 100 тысяч рублей, сообщила министр образования и науки... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:13
2023-05-23T13:13
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Стобалльников по итогам ЕГЭ в Якутии продолжат поощрять, как это было в 2022 году, им выплатят по 100 тысяч рублей, сообщила министр образования и науки республики Ирина Любимова на пресс-конференции. В 2021 году почти 30 выпускников школ Якутии получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Каждый стобалльник получил премию по 15 тысяч рублей, а их педагоги – по 20 тысяч. В честь 100-летия ЯАССР в 2022 году решением главы региона Айсена Николаева учреждена единовременная выплата в 100 тысяч рублей выпускникам, получившим 100 баллов по ЕГЭ. Максимальное количество выпускников-стобалльников ЕГЭ в республике приходится на 2017 год (49 выпускников). По словам Любимовой, премирование стобалльников по аналогии с прошлым годом продолжится. "Поощрение стобалльников по 100 тысяч рублей продолжится и в этом году. Также муниципальные образования и городские округа выдвинули свои инициативы по премированию педагогов. К примеру, в Якутске учителя стобалльников также смогут получать выплаты по 100 тысяч рублей. А другие районы республики будут сами решать: кто-то будет стимулировать учителей, а кто-то учеников", - сказала министр. Любимова отметила, что единый государственный экзамен будут сдавать более 8 тысяч человек, из них выпускников 2023 года - 7500. "Больших препятствий мы не видим. Обычно это природные катаклизмы, такие как наводнения, лесные пожары. Мы подготовили запасные пункты проведения экзаменов. В прошлом году в Якутии по итогам ЕГЭ было 23 стобалльника, в этом году ожидаем не меньше. Первый день ЕГЭ - 26 мая", - добавила она.
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование

В Якутске будут поощрять учителей стобалльников

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© iStock.com / Nikada
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Стобалльников по итогам ЕГЭ в Якутии продолжат поощрять, как это было в 2022 году, им выплатят по 100 тысяч рублей, сообщила министр образования и науки республики Ирина Любимова на пресс-конференции.
В 2021 году почти 30 выпускников школ Якутии получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Каждый стобалльник получил премию по 15 тысяч рублей, а их педагоги – по 20 тысяч. В честь 100-летия ЯАССР в 2022 году решением главы региона Айсена Николаева учреждена единовременная выплата в 100 тысяч рублей выпускникам, получившим 100 баллов по ЕГЭ.
Максимальное количество выпускников-стобалльников ЕГЭ в республике приходится на 2017 год (49 выпускников).
По словам Любимовой, премирование стобалльников по аналогии с прошлым годом продолжится. "Поощрение стобалльников по 100 тысяч рублей продолжится и в этом году. Также муниципальные образования и городские округа выдвинули свои инициативы по премированию педагогов. К примеру, в Якутске учителя стобалльников также смогут получать выплаты по 100 тысяч рублей. А другие районы республики будут сами решать: кто-то будет стимулировать учителей, а кто-то учеников", - сказала министр.
Любимова отметила, что единый государственный экзамен будут сдавать более 8 тысяч человек, из них выпускников 2023 года - 7500.
"Больших препятствий мы не видим. Обычно это природные катаклизмы, такие как наводнения, лесные пожары. Мы подготовили запасные пункты проведения экзаменов. В прошлом году в Якутии по итогам ЕГЭ было 23 стобалльника, в этом году ожидаем не меньше. Первый день ЕГЭ - 26 мая", - добавила она.
 
Год педагога и наставникаОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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