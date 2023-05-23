https://ria.ru/20230523/podarki-1873685935.html
Сочи отправит продукты и подарки в новые регионы России ко Дню защиты детей
Сочи отправит продукты и подарки в новые регионы России ко Дню защиты детей - РИА Новости, 23.05.2023
Сочи отправит продукты и подарки в новые регионы России ко Дню защиты детей
Не менее 16 тонн продуктов, предметов первой необходимости и подарков отправят в новые регионы России ко Дню защиты детей, сообщил в понедельник в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:57
2023-05-23T16:57
2023-05-23T16:57
надежные люди
общество
сочи
донецк
алексей копайгородский
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873685335_1:177:1205:854_1920x0_80_0_0_d84db7b863d18157297daa2308836129.jpg
СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Не менее 16 тонн продуктов, предметов первой необходимости и подарков отправят в новые регионы России ко Дню защиты детей, сообщил в понедельник в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. Международный праздник День защиты детей отмечается в России 1 июня. "Очередная партия для наших воинов и жителей Донецка и Херсонской области уже в пути. Фура с 16 тоннами продуктов и предметов первой необходимости, подарками ко Дню защиты детей прибудет на новые российские территории в ближайшие дни", - написал Копайгородский. Он уточнил, что формирование следующей партии гуманитарной помощи уже обсудили в рамках координационного совета, который проводится на регулярной основе. "С каждой семьей мы на постоянной связи. Интересуемся, какая помощь необходима. Приглашаем на городские мероприятия, в наши учреждения культуры, парки, объекты туристического показа. Сегодня завершился учебный год – школьникам из семей мобилизованных предлагаем отдых в лагерях и программы оздоровления", - заключил Копайгородский, подчеркнув, что всего с февраля 2022 года в зону СВО отправили 200 тонн гуманитарного груза.По данным сочинской администрации, на сегодняшний день в Сочи действует 11 мер поддержки для семей мобилизованных. В целом им было выплачено более 23 миллионов рублей на конкретные нужды, регулярно родственникам участникам СВО оказывается адресная помощь, представляются льготные гарантии на питание, проезд в общественном транспорте, посещение досуговых мероприятий, сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230522/pomosch-1873349858.html
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871643332.html
сочи
донецк
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873685335_68:82:1097:854_1920x0_80_0_0_64951d68762487403a3a662a9eeaba00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, донецк, алексей копайгородский, херсонская область
Надежные люди, Общество, Сочи, Донецк, Алексей Копайгородский, Херсонская область
Сочи отправит продукты и подарки в новые регионы России ко Дню защиты детей
Сочи отправит 16 тонн продуктов и подарков в новые регионы России ко Дню защиты детей
СОЧИ, 23 мая - РИА Новости.
Не менее 16 тонн продуктов, предметов первой необходимости и подарков отправят в новые регионы России ко Дню защиты детей, сообщил в понедельник в Telegram-канале
мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Международный праздник День защиты детей отмечается в России 1 июня.
Красный Крест в Сочи отправил около 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
"Очередная партия для наших воинов и жителей Донецка и Херсонской области уже в пути. Фура с 16 тоннами продуктов и предметов первой необходимости, подарками ко Дню защиты детей прибудет на новые российские территории в ближайшие дни", - написал Копайгородский.
Он уточнил, что формирование следующей партии гуманитарной помощи уже обсудили в рамках координационного совета, который проводится на регулярной основе.
«
"С каждой семьей мы на постоянной связи. Интересуемся, какая помощь необходима. Приглашаем на городские мероприятия, в наши учреждения культуры, парки, объекты туристического показа. Сегодня завершился учебный год – школьникам из семей мобилизованных предлагаем отдых в лагерях и программы оздоровления", - заключил Копайгородский, подчеркнув, что всего с февраля 2022 года в зону СВО отправили 200 тонн гуманитарного груза.
По данным сочинской администрации, на сегодняшний день в Сочи действует 11 мер поддержки для семей мобилизованных. В целом им было выплачено более 23 миллионов рублей на конкретные нужды, регулярно родственникам участникам СВО оказывается адресная помощь, представляются льготные гарантии на питание, проезд в общественном транспорте, посещение досуговых мероприятий, сказали в ведомстве.
В Сочи с начала года сделали 102 маскировочные сети для бойцов СВО