https://ria.ru/20230523/podarki-1873685935.html

Сочи отправит продукты и подарки в новые регионы России ко Дню защиты детей

Сочи отправит продукты и подарки в новые регионы России ко Дню защиты детей - РИА Новости, 23.05.2023

Сочи отправит продукты и подарки в новые регионы России ко Дню защиты детей

Не менее 16 тонн продуктов, предметов первой необходимости и подарков отправят в новые регионы России ко Дню защиты детей, сообщил в понедельник в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:57

2023-05-23T16:57

2023-05-23T16:57

надежные люди

общество

сочи

донецк

алексей копайгородский

херсонская область

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СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Не менее 16 тонн продуктов, предметов первой необходимости и подарков отправят в новые регионы России ко Дню защиты детей, сообщил в понедельник в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. Международный праздник День защиты детей отмечается в России 1 июня. "Очередная партия для наших воинов и жителей Донецка и Херсонской области уже в пути. Фура с 16 тоннами продуктов и предметов первой необходимости, подарками ко Дню защиты детей прибудет на новые российские территории в ближайшие дни", - написал Копайгородский. Он уточнил, что формирование следующей партии гуманитарной помощи уже обсудили в рамках координационного совета, который проводится на регулярной основе. "С каждой семьей мы на постоянной связи. Интересуемся, какая помощь необходима. Приглашаем на городские мероприятия, в наши учреждения культуры, парки, объекты туристического показа. Сегодня завершился учебный год – школьникам из семей мобилизованных предлагаем отдых в лагерях и программы оздоровления", - заключил Копайгородский, подчеркнув, что всего с февраля 2022 года в зону СВО отправили 200 тонн гуманитарного груза.По данным сочинской администрации, на сегодняшний день в Сочи действует 11 мер поддержки для семей мобилизованных. В целом им было выплачено более 23 миллионов рублей на конкретные нужды, регулярно родственникам участникам СВО оказывается адресная помощь, представляются льготные гарантии на питание, проезд в общественном транспорте, посещение досуговых мероприятий, сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230522/pomosch-1873349858.html

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871643332.html

сочи

донецк

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сочи, донецк, алексей копайгородский, херсонская область