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Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:55
2023-05-23T14:55
2023-05-23T16:22
пекин
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си цзиньпин
михаил мишустин
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ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит в Китай глава российского правительства начал с Шанхая. Там он выступил на российско-китайском бизнес-форуме и пообщался с представителями российских деловых кругов.В Пекине ему предстоит встреча с Си Цзиньпином и переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Ожидается, что в рамках визита будут рассматриваться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве. По итогам переговоров стороны намерены подписать несколько соглашений.
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пекин, россия, си цзиньпин, михаил мишустин, китай, в мире
Пекин, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Китай, В мире
Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином