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Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 23.05.2023
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14:55 23.05.2023 (обновлено: 16:22 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/pekin-1873626887.html
Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:55
2023-05-23T16:22
пекин
россия
си цзиньпин
михаил мишустин
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит в Китай глава российского правительства начал с Шанхая. Там он выступил на российско-китайском бизнес-форуме и пообщался с представителями российских деловых кругов.В Пекине ему предстоит встреча с Си Цзиньпином и переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Ожидается, что в рамках визита будут рассматриваться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве. По итогам переговоров стороны намерены подписать несколько соглашений.
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пекин, россия, си цзиньпин, михаил мишустин, китай, в мире
Пекин, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Китай, В мире
Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином

Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи
Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Визит в Китай глава российского правительства начал с Шанхая. Там он выступил на российско-китайском бизнес-форуме и пообщался с представителями российских деловых кругов.
В Пекине ему предстоит встреча с Си Цзиньпином и переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Ожидается, что в рамках визита будут рассматриваться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.
По итогам переговоров стороны намерены подписать несколько соглашений.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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ПекинРоссияСи ЦзиньпинМихаил МишустинКитайВ мире
 
 
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