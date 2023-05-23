https://ria.ru/20230523/pekin-1873626887.html

Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином

Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином - РИА Новости, 23.05.2023

Мишустин прилетел в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:55

2023-05-23T14:55

2023-05-23T16:22

пекин

россия

си цзиньпин

михаил мишустин

китай

в мире

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ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит в Китай глава российского правительства начал с Шанхая. Там он выступил на российско-китайском бизнес-форуме и пообщался с представителями российских деловых кругов.В Пекине ему предстоит встреча с Си Цзиньпином и переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Ожидается, что в рамках визита будут рассматриваться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве. По итогам переговоров стороны намерены подписать несколько соглашений.

https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873537468.html

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китай

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пекин, россия, си цзиньпин, михаил мишустин, китай, в мире