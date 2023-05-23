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Два человека погибли при падении параплана в Гатчине
Два человека погибли при падении параплана в Гатчине - РИА Новости, 23.05.2023
Два человека погибли при падении параплана в Гатчине
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения мотопараплана в Ленинградской области, в результате которого погибли два... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T22:55
2023-05-23T22:55
2023-05-23T22:55
гатчина
ленинградская область
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения мотопараплана в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба ведомства. "Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с падением мотопараплана в городе Гатчине Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы. По предварительным данным, 23 мая около 21.00 в Гатчине упал мотопараплан. На борту находились два человека, они погибли.
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гатчина, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура, происшествия, россия
Гатчина, Ленинградская область, Северо-Западная транспортная прокуратура, Происшествия, Россия
Два человека погибли при падении параплана в Гатчине
В Ленинградской области два человека погибли при падении мотопараплана в Гатчине