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Посольство России прокомментировало заход американского авианосца в Осло
Посольство России прокомментировало заход американского авианосца в Осло - РИА Новости, 23.05.2023
Посольство России прокомментировало заход американского авианосца в Осло
Демонстрация силы, подобная ожидающемуся заходу в Осло американского авианосца USS Gerald R. Ford, выглядит нелогичной и вредной, заявили в российском... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:45
2023-05-23T18:45
2023-05-23T18:45
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ЦЮРИХ, 23 мая – РИА Новости. Демонстрация силы, подобная ожидающемуся заходу в Осло американского авианосца USS Gerald R. Ford, выглядит нелогичной и вредной, заявили в российском посольстве в Норвегии. "На севере нет ни одного вопроса, который требует военного решения, ни одной темы, которая требует внешнего вмешательства. При том, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными", - говорится в комментарии посольства РФ норвежскому информагентству НТБ. Вооруженные силы Норвегии в своем Twitter сообщили, что американский авианосец USS Gerald R. Ford прибудет в Осло 24 мая. Отмечается, что прибытие авианосца позволяет Норвегии развивать сотрудничество и отношения с "самым важным союзником – с США".
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в мире, осло, норвегия, россия, сша
В мире, Осло, Норвегия, Россия, США
Посольство России прокомментировало заход американского авианосца в Осло
Посольство России назвало заход авианосца США в Осло нелогичной демонстрацией силы
ЦЮРИХ, 23 мая – РИА Новости. Демонстрация силы, подобная ожидающемуся заходу в Осло американского авианосца USS Gerald R. Ford, выглядит нелогичной и вредной, заявили в российском посольстве в Норвегии.
"На севере нет ни одного вопроса, который требует военного решения, ни одной темы, которая требует внешнего вмешательства. При том, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными", - говорится в комментарии посольства РФ норвежскому информагентству НТБ.
Вооруженные силы Норвегии в своем Twitter
сообщили, что американский авианосец USS Gerald R. Ford прибудет в Осло 24 мая. Отмечается, что прибытие авианосца позволяет Норвегии развивать сотрудничество и отношения с "самым важным союзником – с США".
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