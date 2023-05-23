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Более 10 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде - РИА Новости, 23.05.2023
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14:10 23.05.2023
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Более 10 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде
Более 10 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде - РИА Новости, 23.05.2023
Более 10 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде
Более 10 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде, победителями стали 759 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:10
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 10 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде, победителями стали 759 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "Стали известны итоги Московской этнографической олимпиады "Москва — столица многонациональной России", которая этом году прошла в шестой раз. Ее участниками стали более 10 тысяч учащихся, их родителей и педагогов из 467 образовательных организаций", - рассказали в пресс-службе департамента. Отмечается, что по итогам двух этапов и дополнительных мероприятий победителями олимпиады стали 759 участников, а статус призера получили 1426 человек. Гран-при завоевала ученица школы № 2103, а лучший результат среди педагогов показала старший воспитатель школы № 1381. Московская этнографическая олимпиада проводится с 2018 года. Олимпиаду проводят столичные департамент образования и науки и департамент национальной политики и межрегиональных связей.
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Более 10 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде

© iStock.com / ImgorthandДевочка-подросток выполняет домашнее задание
Девочка-подросток выполняет домашнее задание - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© iStock.com / Imgorthand
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 10 тыс человек приняли участие в Московской этнографической олимпиаде, победителями стали 759 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Стали известны итоги Московской этнографической олимпиады "Москва — столица многонациональной России", которая этом году прошла в шестой раз. Ее участниками стали более 10 тысяч учащихся, их родителей и педагогов из 467 образовательных организаций", - рассказали в пресс-службе департамента.
Отмечается, что по итогам двух этапов и дополнительных мероприятий победителями олимпиады стали 759 участников, а статус призера получили 1426 человек. Гран-при завоевала ученица школы № 2103, а лучший результат среди педагогов показала старший воспитатель школы № 1381.
Московская этнографическая олимпиада проводится с 2018 года. Олимпиаду проводят столичные департамент образования и науки и департамент национальной политики и межрегиональных связей.
 
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