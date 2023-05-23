https://ria.ru/20230523/oae-1873729049.html

Россия справедливо рассчитывает на дружбу с арабским миром, заявили в ОАЭ

Россия справедливо рассчитывает на дружбу с арабским миром, заявили в ОАЭ - РИА Новости, 23.05.2023

Россия справедливо рассчитывает на дружбу с арабским миром, заявили в ОАЭ

Россия справедливо рассчитывает на взаимность в дружественных отношениях с арабским миром, позиции РФ и Объединенных Арабских Эмиратов по международным делам... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:51

2023-05-23T19:51

2023-05-23T20:06

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия справедливо рассчитывает на взаимность в дружественных отношениях с арабским миром, позиции РФ и Объединенных Арабских Эмиратов по международным делам близки или совпадают, заявил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Бен Гоббаш Саид Гоббаш. "Мы прекрасно знаем, что Россию с арабским миром связывают исторически тесные, дружественные отношения и в этом плане Россия справедливо рассчитывает на взаимность, особо в последнее время выделяются отношения именно с нашей страной. Прошло более 50 лет с момента их установления, они продолжают неизменно укрепляться. Мы рады, что наши позиции по международным делам близки или совпадают, мы высоко ценим подходы России к урегулированию кризисных ситуаций и высоко ценим возможность взаимодействовать с вами на различных международных площадках, включая Совет Безопасности ООН", - сказал политик на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В своем выступлении он передал от президента ОАЭ шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна приветствия в адрес Матвиенко и российского президента Владимира Путина. Матвиенко отметила, что визит Сакра Гоббаша в Россию имеет важное значение и "придаст новый импульс развитию всего комплекса российско-эмиратских отношений". конгресса. По словам главы Совета Федерации, регулярные контакты на разных уровнях подчеркивают особый дружественный характер российско-эмиратских отношений, которые развиваются по восходящей. "Несмотря на сложную международную обстановку наши страны продолжают активно взаимодействовать в политической, торговой, инвестиционной, энергетической и других сферах", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20221221/mnogopolyarnost-1840074506.html

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россия, оаэ, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, в мире