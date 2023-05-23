https://ria.ru/20230523/nozh-1873562659.html

Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом

Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом - РИА Новости, 23.05.2023

Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом

Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:09

2023-05-23T11:09

2023-05-23T12:35

происшествия

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На видео попал момент происшествия на линейке в Иловнинской средней школе №1. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, парня оттаскивают от нее другие ученики."23 мая во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", - сообщили РИА Новости в силовых структурах.ПоНа опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.

https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html

волгоградская область

волгоград

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Кирилл Волков

происшествия, волгоградская область, волгоград