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Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом - РИА Новости, 23.05.2023
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11:09 23.05.2023 (обновлено: 12:35 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/nozh-1873562659.html
Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом
Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом - РИА Новости, 23.05.2023
Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом
Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:09
2023-05-23T12:35
происшествия
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На видео попал момент происшествия на линейке в Иловнинской средней школе №1. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, парня оттаскивают от нее другие ученики."23 мая во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", - сообщили РИА Новости в силовых структурах.ПоНа опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград
Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом

В Волгоградской области выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом в шею

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На видео попал момент происшествия на линейке в Иловнинской средней школе №1. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, парня оттаскивают от нее другие ученики.
"23 мая во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", - сообщили РИА Новости в силовых структурах.
ПоНа опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
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