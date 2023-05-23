https://ria.ru/20230523/nozh-1873562659.html
Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом
Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом - РИА Новости, 23.05.2023
Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом
Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:09
2023-05-23T11:09
2023-05-23T12:35
происшествия
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.На видео попал момент происшествия на линейке в Иловнинской средней школе №1. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, парня оттаскивают от нее другие ученики."23 мая во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", - сообщили РИА Новости в силовых структурах.ПоНа опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, волгоградская область, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград
Источник: под Волгоградом выпускник на линейке ударил одноклассницу ножом
В Волгоградской области выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом в шею
ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Ученик 11-го класса во время линейки в честь последнего звонка ударил одноклассницу ножом в поселке Иловля Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На видео попал момент происшествия на линейке в Иловнинской средней школе №1. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, парня оттаскивают от нее другие ученики.
"23 мая во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса", - сообщили РИА Новости в силовых структурах.
ПоНа опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
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