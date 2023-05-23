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Польша захотела помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти - РИА Новости, 23.05.2023
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15:39 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/neft-1873650273.html
Польша захотела помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти
Польша захотела помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти - РИА Новости, 23.05.2023
Польша захотела помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти
Польша хочет помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти, заявил журналистам вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:39
2023-05-23T15:39
экономика
россия
чехия
польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Польша хочет помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти, заявил журналистам вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин. Ранее Financial Times со ссылкой на председателя правления польского энергоконцерна Orlen Даниеля Обайтека сообщила, что запрет на российскую нефть обходится компании примерно в 27 миллионов долларов в день. Однако он отметил, что его компания всё ещё использует нефть, поступающую из РФ по нефтепроводу "Дружба" для нефтеперерабатывающего завода компании в чешском Литвинове. "Концерн Orlen является владельцем фирмы Unipetrol – фирмы, работающей на территории Чехии, той фирмы, которая, можно сказать, обеспечивает топливную безопасность Чехии. Нашей общей целью является как можно скорейшая диверсификация поставок нефти таким образом, чтобы удалить российскую нефть, полностью удалить российскую нефть – то, что мы уже сделали в Польше, то, что удалось сделать с помощью многолетней деятельности для того, чтобы сделать возможным поставки нефти с других направлений", - сказал Сасин. По словам Сасина, в правительстве Чехии разделяют подобный подход. Он считает, что "это общие ожидания как правительства Чехии, так и правительства Польши", а также, по его мнению, "всей международной общественности". Чехия, Словакия и Венгрия до сих пор получают нефть из России по южной ветке нефтепровода "Дружба". Евросоюз сделал для них исключение из санкций, позволил им продолжать закупки из-за большой зависимости от российского сырья. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html
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экономика, россия, чехия, польша, евросоюз
Экономика, Россия, Чехия, Польша, Евросоюз
Польша захотела помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти

Министр госактивов Сасин: Польша хочет помочь Чехии отказаться от поставок нефти из России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор берет пробу нефти
Оператор берет пробу нефти - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Польша хочет помочь Чехии отказаться от поставок российской нефти, заявил журналистам вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин.
Ранее Financial Times со ссылкой на председателя правления польского энергоконцерна Orlen Даниеля Обайтека сообщила, что запрет на российскую нефть обходится компании примерно в 27 миллионов долларов в день. Однако он отметил, что его компания всё ещё использует нефть, поступающую из РФ по нефтепроводу "Дружба" для нефтеперерабатывающего завода компании в чешском Литвинове.
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"Концерн Orlen является владельцем фирмы Unipetrol – фирмы, работающей на территории Чехии, той фирмы, которая, можно сказать, обеспечивает топливную безопасность Чехии. Нашей общей целью является как можно скорейшая диверсификация поставок нефти таким образом, чтобы удалить российскую нефть, полностью удалить российскую нефть – то, что мы уже сделали в Польше, то, что удалось сделать с помощью многолетней деятельности для того, чтобы сделать возможным поставки нефти с других направлений", - сказал Сасин.
По словам Сасина, в правительстве Чехии разделяют подобный подход. Он считает, что "это общие ожидания как правительства Чехии, так и правительства Польши", а также, по его мнению, "всей международной общественности".
Чехия, Словакия и Венгрия до сих пор получают нефть из России по южной ветке нефтепровода "Дружба". Евросоюз сделал для них исключение из санкций, позволил им продолжать закупки из-за большой зависимости от российского сырья.
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В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
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