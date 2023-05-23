https://ria.ru/20230523/nauka-1873578286.html

В РАН назвали сильные стороны научных организаций в новых регионах России

В РАН назвали сильные стороны научных организаций в новых регионах России - РИА Новости, 23.05.2023

В РАН назвали сильные стороны научных организаций в новых регионах России

Новые российские регионы обладают большим научно-исследовательским заделом в области сельского хозяйства и развитии минерально-сырьевой базы, они будут... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:14

2023-05-23T12:14

2023-05-23T12:14

россия

российская академия наук

геннадий красников

наука

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новые российские регионы обладают большим научно-исследовательским заделом в области сельского хозяйства и развитии минерально-сырьевой базы, они будут интегрированы в общероссийскую науку, заявил во вторник глава Российской академии наук Геннадий Красников. "Научно-исследовательский задел в новых субъектах РФ очень большой в сельском хозяйстве, в развитии минерально-сырьевой базы, в целом ряде важнейших направлений", - сказал Красников на общем собрании членов РАН. Сейчас, по его словам, академия уделяет особое внимание процессу интеграции "потенциала научных организаций новых российских субъектов в единое научно-образовательное пространство России". Красников уточнил, что научные и образовательные учреждения новых российских регионов будут интегрированы по той же модели, по которой когда-то вошли в российскую науку крымские организации. Красников отметил, что в последние годы расширился взаимодействие РАН с партнерами из стран СНГ, БРИКС, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Общее собрание членов РАН проходит впервые после выборов нового главы академии, на которых победил Красников. На собрании подводят первые итоги работы нового состава руководства РАН и обсуждают усиление экспертной роли академии в научно-технологической деятельности в РФ.

https://ria.ru/20230519/obrazovanie-1872848582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российская академия наук, геннадий красников, наука