Рейтинг@Mail.ru
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники - РИА Новости, 23.05.2023
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники
Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не европейские чиновники и послы, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:20
2023-05-23T15:20
молдавия
кишинев
мальта
игорь додон
майя санду
роберта метсола
еврокомиссия
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не европейские чиновники и послы, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. В воскресенье по инициативе президента Майи Санду в Кишиневе прошел митинг под лозунгом "Европейская Молдова", чтобы продемонстрировать западным партнерам стремление жителей страны интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, в которой было прописано, что проевропейский путь развития Молдавии должен быть внесен в конституцию. "В митинге, целью которого было воздействие на настроения жителей страны, принимали активное участие иностранные граждане: председатель Европарламента Роберта Метсола (гражданка Мальты), посол США в Молдове Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан и многие другие. Это еще раз подтверждает, что в Молдавии установлен режим внешнего управления. Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не иностранцы, не европейские чиновники и не послы зарубежных стран", - написал Додон на своей странице в Telegram-канале. По его словам, целью этого митинга было прикрыть проевропейскими лозунгами окончательную потерю традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, рост тарифов на энергоресурсы и угрозу разрушения энергосистемы, разбазаривание кредитов и доведение населения страны до крайней степени обнищания. "Подтверждены многочисленные случаи оказания давления на местные органы власти, государственных служащих, работников бюджетной сферы, студентов университетов с целью обеспечить "добровольно-принудительную" явку на митинг", - добавил Додон. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873576066.html
https://ria.ru/20230522/moldavia-1873430471.html
молдавия
кишинев
мальта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a8c894cef267a80c7bcccf84a2b1bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, мальта, игорь додон, майя санду, роберта метсола, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
Молдавия, Кишинев, Мальта, Игорь Додон, Майя Санду, Роберта Метсола, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники

Додон заявил, что судьбу Молдавии должны решать граждане, а не европейские чиновники

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не европейские чиновники и послы, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон.
В воскресенье по инициативе президента Майи Санду в Кишиневе прошел митинг под лозунгом "Европейская Молдова", чтобы продемонстрировать западным партнерам стремление жителей страны интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, в которой было прописано, что проевропейский путь развития Молдавии должен быть внесен в конституцию.
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Опрос: большинство жителей Молдавии считают, что страной управляют ЕС и США
Вчера, 12:07
"В митинге, целью которого было воздействие на настроения жителей страны, принимали активное участие иностранные граждане: председатель Европарламента Роберта Метсола (гражданка Мальты), посол США в Молдове Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан и многие другие. Это еще раз подтверждает, что в Молдавии установлен режим внешнего управления. Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не иностранцы, не европейские чиновники и не послы зарубежных стран", - написал Додон на своей странице в Telegram-канале.
По его словам, целью этого митинга было прикрыть проевропейскими лозунгами окончательную потерю традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, рост тарифов на энергоресурсы и угрозу разрушения энергосистемы, разбазаривание кредитов и доведение населения страны до крайней степени обнищания.
"Подтверждены многочисленные случаи оказания давления на местные органы власти, государственных служащих, работников бюджетной сферы, студентов университетов с целью обеспечить "добровольно-принудительную" явку на митинг", - добавил Додон.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В партии "Шор" обвинили социалистов Молдавии в подыгрывании Кишиневу
22 мая, 14:53
 
МолдавияКишиневМальтаИгорь ДодонМайя СандуРоберта МетсолаЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала