https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники - РИА Новости, 23.05.2023
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники
Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не европейские чиновники и послы, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:20
2023-05-23T15:20
2023-05-23T15:20
молдавия
кишинев
мальта
игорь додон
майя санду
роберта метсола
еврокомиссия
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не европейские чиновники и послы, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. В воскресенье по инициативе президента Майи Санду в Кишиневе прошел митинг под лозунгом "Европейская Молдова", чтобы продемонстрировать западным партнерам стремление жителей страны интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, в которой было прописано, что проевропейский путь развития Молдавии должен быть внесен в конституцию. "В митинге, целью которого было воздействие на настроения жителей страны, принимали активное участие иностранные граждане: председатель Европарламента Роберта Метсола (гражданка Мальты), посол США в Молдове Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан и многие другие. Это еще раз подтверждает, что в Молдавии установлен режим внешнего управления. Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не иностранцы, не европейские чиновники и не послы зарубежных стран", - написал Додон на своей странице в Telegram-канале. По его словам, целью этого митинга было прикрыть проевропейскими лозунгами окончательную потерю традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, рост тарифов на энергоресурсы и угрозу разрушения энергосистемы, разбазаривание кредитов и доведение населения страны до крайней степени обнищания. "Подтверждены многочисленные случаи оказания давления на местные органы власти, государственных служащих, работников бюджетной сферы, студентов университетов с целью обеспечить "добровольно-принудительную" явку на митинг", - добавил Додон. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873576066.html
https://ria.ru/20230522/moldavia-1873430471.html
молдавия
кишинев
мальта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a8c894cef267a80c7bcccf84a2b1bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев, мальта, игорь додон, майя санду, роберта метсола, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
Молдавия, Кишинев, Мальта, Игорь Додон, Майя Санду, Роберта Метсола, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники
Додон заявил, что судьбу Молдавии должны решать граждане, а не европейские чиновники