https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html

Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники

Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники - РИА Новости, 23.05.2023

Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники

Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не европейские чиновники и послы, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:20

2023-05-23T15:20

2023-05-23T15:20

молдавия

кишинев

мальта

игорь додон

майя санду

роберта метсола

еврокомиссия

европарламент

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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не европейские чиновники и послы, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. В воскресенье по инициативе президента Майи Санду в Кишиневе прошел митинг под лозунгом "Европейская Молдова", чтобы продемонстрировать западным партнерам стремление жителей страны интегрироваться в Евросоюз. Торжественный митинг завершился принятием резолюции, в которой было прописано, что проевропейский путь развития Молдавии должен быть внесен в конституцию. "В митинге, целью которого было воздействие на настроения жителей страны, принимали активное участие иностранные граждане: председатель Европарламента Роберта Метсола (гражданка Мальты), посол США в Молдове Кент Логсдон, европарламентарий из Румынии Зигфрид Мурешан и многие другие. Это еще раз подтверждает, что в Молдавии установлен режим внешнего управления. Судьбу Молдавии должны решать ее граждане, а не иностранцы, не европейские чиновники и не послы зарубежных стран", - написал Додон на своей странице в Telegram-канале. По его словам, целью этого митинга было прикрыть проевропейскими лозунгами окончательную потерю традиционных рынков сбыта, уничтожение сельскохозяйственного сектора, рост тарифов на энергоресурсы и угрозу разрушения энергосистемы, разбазаривание кредитов и доведение населения страны до крайней степени обнищания. "Подтверждены многочисленные случаи оказания давления на местные органы власти, государственных служащих, работников бюджетной сферы, студентов университетов с целью обеспечить "добровольно-принудительную" явку на митинг", - добавил Додон. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873576066.html

https://ria.ru/20230522/moldavia-1873430471.html

молдавия

кишинев

мальта

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молдавия, кишинев, мальта, игорь додон, майя санду, роберта метсола, еврокомиссия, европарламент, евросоюз