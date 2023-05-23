https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873627432.html
Оппозиция назвала возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой
Оппозиция назвала возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой - РИА Новости, 23.05.2023
Оппозиция назвала возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой
Выход Молдавии из СНГ – стратегическая ошибка и преступление по отношению к реальному сектору экономики страны, заявил лидер партии социалистов Игорь Додон. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:56
2023-05-23T14:56
2023-05-23T14:56
молдавия
игорь додон
в мире
снг
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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ – стратегическая ошибка и преступление по отношению к реальному сектору экономики страны, заявил лидер партии социалистов Игорь Додон. В понедельник пресс-служба Законодательного собрания Молдавии сообщила, что спикер парламента республики Игорь Гросу обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода страны из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ). "Выход Молдовы из СНГ станет стратегической ошибкой и преступлением против реального сектора экономики и граждан. Власти Молдовы не могут справиться с многочисленными социальными и экономическими проблемами, тарифами, а потому вбрасывают подобные темы, которые не имеют ничего общего с интересами страны и населения. Хотелось спросить у властей, они подсчитали экономический ущерб, который принесет выход из СНГ", - сказал Додон на брифинге. Он обратил внимание на то, что выход из соглашений СНГ губительно скажется в том числе и на диалоге с такими регионами Молдавии, как Гагаузская автономия и Приднестровье, которые многие годы тесно связаны сотрудничеством с Россией и странами СНГ. Депутат Блока коммунистов и социалистов, в который входит и партия социалистов, Олег Рейдман напомнил о том, что Межпарламентская ассамблея СНГ, выход из которой сейчас инициируют власти страны – это платформа, где обсуждаются проблемы интеграционного объединения СНГ. "На ней разрабатывается много модельных законов, которые не противоречат общемировым тенденциям развития, но привязываются к особенностям и специфике стран СНГ. В рамках нее принято значительное количество двусторонних и многосторонних актов и договоренностей, и которые в случае выхода из них придется так и иначе корректировать, что нанесет существенный урон и экономической, и социальной сфере страны, а также гуманитарными соглашениям со странами СНГ, где живет и работает значительное количество граждан Молдовы", - уверен парламентарий. По его мнению, выход из соглашений СНГ – это враждебное интересам страны решение. "Эта идея носит исключительно демонстративный характер на потребу "партнерам по развитию". И это принесет нам серьезные осложнения. Аргументы власти не состоятельны, они легковесны и не основаны ни на каких реалиях. Эти скорополительные решения - удар под дых, враждебные интересам республики и ее гражданам", - отметил Рейдман. По словам депутата, статистика, которая показывает наращивание экспорта в страны ЕС, демонстрирует лишь долю его роста, которая увеличивается за счет прекращения поставок на восток, объемы которых по-прежнему достаточно велики и стабильны. "И это касается экспорта не только в РФ, но и в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и другие страны СНГ, которые являются нашими надежными партнерами и от которых мы можем ожидать взаимности. Ведь для того, чтобы производить сельхозпродукцию, нам также нужны и удобрения, которые мы можем получить и получаем с востока", - подчеркнул Рейдман. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ якобы "невыгодно для граждан республики, интересы которых она защищает". Гросу в интервью местным СМИ отмечал, что Кишинев намерен инициировать выход республики из состава МПА СНГ.
https://ria.ru/20230521/evrointegratsiya-1873287030.html
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молдавия, игорь додон, в мире, снг
Молдавия, Игорь Додон, В мире, СНГ
Оппозиция назвала возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой
Лидер соцпартии Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Выход Молдавии из СНГ – стратегическая ошибка и преступление по отношению к реальному сектору экономики страны, заявил лидер партии социалистов Игорь Додон.
В понедельник пресс-служба Законодательного собрания Молдавии сообщила, что спикер парламента республики Игорь Гросу
обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода страны из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ).
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"Выход Молдовы из СНГ станет стратегической ошибкой и преступлением против реального сектора экономики и граждан. Власти Молдовы не могут справиться с многочисленными социальными и экономическими проблемами, тарифами, а потому вбрасывают подобные темы, которые не имеют ничего общего с интересами страны и населения. Хотелось спросить у властей, они подсчитали экономический ущерб, который принесет выход из СНГ", - сказал Додон на брифинге.
Он обратил внимание на то, что выход из соглашений СНГ губительно скажется в том числе и на диалоге с такими регионами Молдавии, как Гагаузская автономия и Приднестровье, которые многие годы тесно связаны сотрудничеством с Россией
и странами СНГ.
Депутат Блока коммунистов и социалистов, в который входит и партия социалистов, Олег Рейдман напомнил о том, что Межпарламентская ассамблея СНГ, выход из которой сейчас инициируют власти страны – это платформа, где обсуждаются проблемы интеграционного объединения СНГ.
«
"На ней разрабатывается много модельных законов, которые не противоречат общемировым тенденциям развития, но привязываются к особенностям и специфике стран СНГ. В рамках нее принято значительное количество двусторонних и многосторонних актов и договоренностей, и которые в случае выхода из них придется так и иначе корректировать, что нанесет существенный урон и экономической, и социальной сфере страны, а также гуманитарными соглашениям со странами СНГ, где живет и работает значительное количество граждан Молдовы", - уверен парламентарий.
Санду выступила против проведения саммитов СНГ на территории Молдавии
По его мнению, выход из соглашений СНГ – это враждебное интересам страны решение.
"Эта идея носит исключительно демонстративный характер на потребу "партнерам по развитию". И это принесет нам серьезные осложнения. Аргументы власти не состоятельны, они легковесны и не основаны ни на каких реалиях. Эти скорополительные решения - удар под дых, враждебные интересам республики и ее гражданам", - отметил Рейдман.
По словам депутата, статистика, которая показывает наращивание экспорта в страны ЕС
, демонстрирует лишь долю его роста, которая увеличивается за счет прекращения поставок на восток, объемы которых по-прежнему достаточно велики и стабильны.
«
"И это касается экспорта не только в РФ, но и в Казахстан
, Узбекистан, Белоруссию
и другие страны СНГ, которые являются нашими надежными партнерами и от которых мы можем ожидать взаимности. Ведь для того, чтобы производить сельхозпродукцию, нам также нужны и удобрения, которые мы можем получить и получаем с востока", - подчеркнул Рейдман.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
заявила, что партнерство с СНГ якобы "невыгодно для граждан республики, интересы которых она защищает". Гросу в интервью местным СМИ отмечал, что Кишинев
намерен инициировать выход республики из состава МПА СНГ.
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