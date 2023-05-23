https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html

"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского

"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского - РИА Новости, 23.05.2023

"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского

Пользователей Twitter смутил внешний вид Владимира Зеленского во время его вечернего видеообращения. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T07:15

2023-05-23T07:15

2023-05-23T15:16

владимир зеленский

в мире

украина

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter смутил внешний вид Владимира Зеленского во время его вечернего видеообращения.В комментариях под видео многие обвинили украинского лидера в употреблении наркотиков."Тяжелая ночка, похоже на хорошую порцию кокаина?" — написал один из комментаторов."Что случилось с твоим опухшим лицом? Слишком много алкоголя и наркотиков из-за отчаяния и поражения? Не волнуйся, это только начало. Я предлагаю тебе сейчас считать каждый свой вдох... потому что ты ходячий мертвец!" — добавил другой."Ты дерьмово выглядишь, братан, тебе нужно перестать принимать наркотики", — поддержал третий."Ты что, черт возьми, пьян?" — спросил еще один пользователь."Чувак под кайфом", — заключили участники дискуссии.Ранее академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что у Владимира Зеленского сформировалась зависимость от наркотиков.

https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html

https://ria.ru/20230523/grob-1873525260.html

украина

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владимир зеленский, в мире, украина