https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html
"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского
"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского - РИА Новости, 23.05.2023
"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского
Пользователей Twitter смутил внешний вид Владимира Зеленского во время его вечернего видеообращения. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:15
2023-05-23T07:15
2023-05-23T15:16
владимир зеленский
в мире
украина
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter смутил внешний вид Владимира Зеленского во время его вечернего видеообращения.В комментариях под видео многие обвинили украинского лидера в употреблении наркотиков."Тяжелая ночка, похоже на хорошую порцию кокаина?" — написал один из комментаторов."Что случилось с твоим опухшим лицом? Слишком много алкоголя и наркотиков из-за отчаяния и поражения? Не волнуйся, это только начало. Я предлагаю тебе сейчас считать каждый свой вдох... потому что ты ходячий мертвец!" — добавил другой."Ты дерьмово выглядишь, братан, тебе нужно перестать принимать наркотики", — поддержал третий."Ты что, черт возьми, пьян?" — спросил еще один пользователь."Чувак под кайфом", — заключили участники дискуссии.Ранее академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что у Владимира Зеленского сформировалась зависимость от наркотиков.
https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html
https://ria.ru/20230523/grob-1873525260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина
Владимир Зеленский, В мире, Украина
"Ходячий мертвец". В Сети обратили внимание на внешний вид Зеленского
Пользователи Twitter обвинили Зеленского в употреблении наркотиков после последнего видео
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пользователей Twitter смутил внешний вид Владимира Зеленского во время его вечернего видеообращения.
В комментариях под видео многие обвинили украинского лидера в употреблении наркотиков.
"Тяжелая ночка, похоже на хорошую порцию кокаина?" — написал один из комментаторов.
«
"Что случилось с твоим опухшим лицом? Слишком много алкоголя и наркотиков из-за отчаяния и поражения? Не волнуйся, это только начало. Я предлагаю тебе сейчас считать каждый свой вдох... потому что ты ходячий мертвец!" — добавил другой.
"Ты дерьмово выглядишь, братан, тебе нужно перестать принимать наркотики", — поддержал третий.
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже
"Ты что, черт возьми, пьян?" — спросил еще один пользователь.
"Чувак под кайфом", — заключили участники дискуссии.
Ранее академик РАН
Геннадий Онищенко выразил мнение, что у Владимира Зеленского сформировалась зависимость от наркотиков.
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