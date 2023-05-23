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Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России - РИА Новости, 23.05.2023
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Шоубиз
 
10:38 23.05.2023 (обновлено: 12:23 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/meladze-1873550208.html
Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России
Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России - РИА Новости, 23.05.2023
Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России
Певец Валерий Меладзе выступит в Ташкенте после отмены концертов в России. Его шоу запланировано на 23 мая во Дворце "Дружбы народов", сообщается на сайте... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:38
2023-05-23T12:23
шоубиз
узбекистан
россия
ташкент
валерий меладзе
госдума рф
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Певец Валерий Меладзе выступит в Ташкенте после отмены концертов в России. Его шоу запланировано на 23 мая во Дворце "Дружбы народов", сообщается на сайте iticket.uz."По многочисленным просьбам Валерий Меладзе вновь выступит со своим сольным концертом в Ташкенте", – говорится на сайте. Билеты на концерт артиста стоят от 20000 сумов (примерно 1400 рублей) до 2000000 (14000 рублей). После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил выступать в России. В январе на новогоднем корпоративе в Дубае он продолжил лозунг украинских националистов. Его поступок вызвал ответную реакцию со стороны общества и властей.Концерты исполнителя отменили по всей России, а в Госдуме предложили лишить артиста всех званий и наград. Меладзе пришлось планировать свои выступления за границей.
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узбекистан, россия, ташкент, валерий меладзе, госдума рф, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Узбекистан, Россия, Ташкент, Валерий Меладзе, Госдума РФ, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России

Валерий Меладзе выступит 23 мая в Узбекистане после отмены его концертов в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Певец Валерий Меладзе выступит в Ташкенте после отмены концертов в России. Его шоу запланировано на 23 мая во Дворце "Дружбы народов", сообщается на сайте iticket.uz.
«
"По многочисленным просьбам Валерий Меладзе вновь выступит со своим сольным концертом в Ташкенте", – говорится на сайте.
© ticket.uzСкриншот сайта ticket.uz
Скриншот сайта ticket.uz
© ticket.uz
Скриншот сайта ticket.uz
Билеты на концерт артиста стоят от 20000 сумов (примерно 1400 рублей) до 2000000 (14000 рублей).
После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил выступать в России.
В январе на новогоднем корпоративе в Дубае он продолжил лозунг украинских националистов. Его поступок вызвал ответную реакцию со стороны общества и властей.
Концерты исполнителя отменили по всей России, а в Госдуме предложили лишить артиста всех званий и наград. Меладзе пришлось планировать свои выступления за границей.
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ШоубизУзбекистанРоссияТашкентВалерий МеладзеГосдума РФЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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