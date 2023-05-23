https://ria.ru/20230523/meladze-1873550208.html

Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России

Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России - РИА Новости, 23.05.2023

Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России

Певец Валерий Меладзе выступит в Ташкенте после отмены концертов в России. Его шоу запланировано на 23 мая во Дворце "Дружбы народов", сообщается на сайте... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:38

2023-05-23T10:38

2023-05-23T12:23

шоубиз

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россия

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валерий меладзе

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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Певец Валерий Меладзе выступит в Ташкенте после отмены концертов в России. Его шоу запланировано на 23 мая во Дворце "Дружбы народов", сообщается на сайте iticket.uz."По многочисленным просьбам Валерий Меладзе вновь выступит со своим сольным концертом в Ташкенте", – говорится на сайте. Билеты на концерт артиста стоят от 20000 сумов (примерно 1400 рублей) до 2000000 (14000 рублей). После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил выступать в России. В январе на новогоднем корпоративе в Дубае он продолжил лозунг украинских националистов. Его поступок вызвал ответную реакцию со стороны общества и властей.Концерты исполнителя отменили по всей России, а в Госдуме предложили лишить артиста всех званий и наград. Меладзе пришлось планировать свои выступления за границей.

https://ria.ru/20230517/lorak-1872400313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

узбекистан, россия, ташкент, валерий меладзе, госдума рф, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса