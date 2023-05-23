https://ria.ru/20230523/lineyka-1873599734.html
СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области
СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области - РИА Новости, 23.05.2023
СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области
Следователи начали проверку после того, как школьник нанес ножом поверхностное ранение шеи однокласснице на линейке в поселке Иловля Волгоградской области,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:17
2023-05-23T13:17
2023-05-23T13:17
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
россия
дети
школа
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как школьник нанес ножом поверхностное ранение шеи однокласснице на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает во вторник СУСК по региону. "По предварительным данным, 17-летний ученик 11-го класса, находясь в школе, достал раскладной нож и нанес поверхностное ранение шеи 17-летней девочке. <...> Следователи СК устанавливают все обстоятельства", - говорится в релизе. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873541631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия, россия, дети, школа
Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградская область, Происшествия, Россия, Дети, Школа
СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области
СК начал проверку после того, как выпускник порезал ножом одноклассницу под Волгоградом