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СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области - РИА Новости, 23.05.2023
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13:17 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/lineyka-1873599734.html
СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области
СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области - РИА Новости, 23.05.2023
СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области
Следователи начали проверку после того, как школьник нанес ножом поверхностное ранение шеи однокласснице на линейке в поселке Иловля Волгоградской области,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:17
2023-05-23T13:17
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
россия
дети
школа
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как школьник нанес ножом поверхностное ранение шеи однокласснице на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает во вторник СУСК по региону. "По предварительным данным, 17-летний ученик 11-го класса, находясь в школе, достал раскладной нож и нанес поверхностное ранение шеи 17-летней девочке. &lt;...&gt; Следователи СК устанавливают все обстоятельства", - говорится в релизе. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
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волгоградская область
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия, россия, дети, школа
Следственный комитет России (СК РФ), Волгоградская область, Происшествия, Россия, Дети, Школа
СК начал проверку после происшествия на линейке в Волгоградской области

СК начал проверку после того, как выпускник порезал ножом одноклассницу под Волгоградом

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как школьник нанес ножом поверхностное ранение шеи однокласснице на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает во вторник СУСК по региону.
«
"По предварительным данным, 17-летний ученик 11-го класса, находясь в школе, достал раскладной нож и нанес поверхностное ранение шеи 17-летней девочке. <...> Следователи СК устанавливают все обстоятельства", - говорится в релизе.
По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы.
На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Его мотивы пока неясны.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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